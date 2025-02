Polícia apura se ataque a ex-prefeito de Taboão foi forjado; um foi preso

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo fazem uma operação na manhã desta segunda-feira (17) contra suspeitos de forjar o atentado contra o ex-prefeito de Taboão da Serra José Aprígio (Podemos), em outubro do ano passado.

O que aconteceu

Dois mandados de prisão temporária foram expedidos e uma pessoa foi presa em flagrante por participação no suposto atentado forjado. O outro suspeito é considerado foragido. O UOL apurou que dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. As equipes da polícia apreenderam dinheiro, armas, celulares e computadores que serão analisados nas investigações. A operação de hoje foi batizada pela polícia de Fato Oculto.

Polícia Civil apura se prefeito sabia da possível armação. O atentado ocorreu em 18 de outubro, pouco mais de uma semana antes do segundo turno das eleições municipais. Aprígio disputava a reeleição contra o candidato Engenheiro Daniel (União Brasil), que liderava as pesquisas com ampla vantagem. Na época, a linha de investigação adotada pela polícia foi de crime eleitoral.

Aprígio foi baleado no ombro enquanto voltava de agenda oficial em bairros atingidos pela chuva. Na ocasião, o carro oficial em que ele estava foi alvejado. O então prefeito foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na cidade para receber os primeiros socorros e, em seguida, foi transferido ao Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

Engenheiro Daniel venceu a eleição por 66,27% dos votos válidos contra 33,73% de Aprígio. Ele obteve a vitória quase no primeiro turno, quando terminou a disputa liderando com 48,98% dos votos válidos contra 25,93% do então prefeito.

O UOL tenta localizar a defesa de Aprígio. Se houver posicionamento, o texto será atualizado.

Candidatos têm envolvimento, acusa prefeito

Engenheiro Daniel afirmou que Aprígio e seu candidato a vice na disputa, o deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos), são envolvidos no caso. "Não tenho dúvidas do envolvimento dos dois nisso. Jamais secretário nenhum ia fazer uma ação complexa dessas sem ciência do prefeito", disse ao UOL.

Reportagem entrou em contato com Eduardo Nóbrega. Caso haja resposta, o posicionamento será incluído no texto.