PIB do Japão no 4º tri supera expectativas com alta do consumo e gastos das empresas

Por Makiko Yamazaki e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão cresceu mais rápido do que o esperado no quarto trimestre devido à melhora nos gastos das empresas e a um aumento surpreendente no consumo, reforçando o argumento do banco central de mais aumentos na taxa de juros.

O Produto Interno Bruto cresceu 2,8% em termos anualizados no trimestre de outubro a dezembro, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, superando a expectativa de um ganho de 1,0% em pesquisa da Reuters.

Mas, embora os dados tenham mostrado alguns pontos positivos para a quarta maior economia do mundo, analistas disseram que o número foi favorecido em parte por uma queda nas importações, o que melhorou o comércio líquido, bem como os bônus de fim de ano.

"Os detalhes dos resultados indicam que a economia não foi tão forte quanto o número principal sugere", disse Kazutaka Maeda, economista do Instituto de Pesquisa Meiji Yasuda.

O resultado do PIB segue-se a um crescimento revisado de 1,7% no trimestre anterior e se traduz em um aumento trimestral de 0,7%, também melhor do que a estimativa de alta de 0,3%.

O consumo privado, que responde por mais da metade da produção econômica, aumentou 0,1%, superando a estimativa do mercado de uma queda de 0,3%, mas arrefecendo em relação ao crescimento de 0,7% do trimestre anterior.

Maeda disse que o consumo foi impulsionado pelos altos bônus de fim de ano, mas pode cair novamente a partir de janeiro, quando esse impacto se dissipar.

"A tendência subjacente permanece fraca em meio ao aumento dos preços dos alimentos", disse ele.

Os gastos de capital, um dos principais motores do crescimento impulsionado pela demanda privada, aumentaram 0,5% no quarto trimestre, abaixo da estimativa do mercado de ganho de 1,0%, mas revertendo um declínio no trimestre anterior.

O Capex continua sendo um componente volátil da série do PIB e, no passado, esteve sujeito a grandes revisões que podem afetar os números principais. O governo divulga os dados revisados do PIB do trimestre de dezembro em 11 de março.

A demanda externa líquida, ou exportações menos importações, contribuiu com 0,7 ponto percentual para o crescimento, revertendo uma contribuição negativa no período de julho a setembro.

O Ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, disse em um comunicado que se espera que a recuperação gradual da economia continue.

"Mas é necessário estar atento ao impacto dos aumentos contínuos dos preços dos alimentos e de outros itens de uso diário sobre os gastos dos consumidores por meio da pressão negativa sobre o sentimento do consumidor", acrescentou.

Os dados do PIB corroboram a visão do Banco do Japão de que a demanda, a inflação e o crescimento estão, pelo menos, firmes o suficiente para continuar aumentando a taxa de juros este ano.

"O resultado do PIB não é algo que mostre sinais de uma situação ruim na qual o Banco do Japão teria que interromper o aumento da taxa de juros, embora não precise apressá-lo", disse Uichiro Nozaki, economista do Nomura Securities.

(Reportagem de Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama e Kentaro Sugiyama)