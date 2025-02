PIB da Colômbia cresce 2,3% no 4º tri de 2024 ante igual período de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 1,7% em 2024 ante o ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane) nesta segunda-feira, 17, em resultado preliminar.

No quarto trimestre de 2024, o PIB da Colômbia cresceu 2,3% ante igual período do ano anterior.

Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 2,6% no quatro trimestre do ano passado no confronto anual. O resultado representa uma leve aceleração ante o avanço de 2,0% registrado no confronto anual do terceiro trimestre.

Os resultados dos trimestres anteriores de 2024 também foram ajustados na atualização divulgada nesta segunda.

O PIB do primeiro trimestre foi revisado de 0,7% para 0,6%, enquanto o do segundo trimestre passou de 2,1% para 1,9%. Já o PIB do terceiro trimestre teve um ajuste leve para cima, de 2,0% para 2,1%.