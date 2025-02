Petróleo sobe com ataque a estação no Mar Cáspio, enquanto negociações Rússia-Ucrânia se aproximam

Por Laila Kearney e Arunima Kumar

(Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira após um ataque a uma estação de bombeamento de oleoduto no Mar Cáspio reduzir os fluxos a partir do Cazaquistão, enquanto os investidores monitoravam os desdobramentos de um possível acordo de cessar-fogo entre Moscou e Kiev, que poderia aliviar as sanções e aumentar os suprimentos globais.

O dólar, que oscilou perto de uma mínima de dois meses após dados de varejo dos EUA mais fracos do que o esperado para janeiro, também impulsionou os preços do petróleo, tornando o petróleo mais barato para compradores de fora dos EUA.

Os contratos futuros do petróleo Brent encerraram em US$75,22 por barril, subindo 48 centavos. O petróleo bruto dos EUA (WTI) subiu 65 centavos, para US$71,39 por barril, sem liquidação no horário normal devido ao feriado do Dia do Presidente dos EUA. O feriado levou a volumes de negociação relativamente reduzidos.

Os preços do petróleo receberam suporte depois que drones atingiram a estação de bombeamento do oleoduto Kropotkinskaya, na região de Krasnodar, no sul da Rússia, reduzindo os fluxos de petróleo do Cazaquistão para os mercados mundiais pelos produtores ocidentais, incluindo a Chevron e a Exxon Mobil, informou o Caspian Pipeline Consortium na segunda-feira.

O CPC, que é o operador da estação, classificou o ataque como um ato de terrorismo, sem especificar que a Ucrânia havia enviado os drones. No entanto, um funcionário do serviço de segurança da Ucrânia disse que Kiev havia atacado a estação e uma refinaria de petróleo próxima usando drones.

Os ataques ocorreram no momento em que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e a Rússia se preparam para as primeiras negociações na Arábia Saudita nos próximos dias.

Líderes europeus realizaram uma reunião de emergência em Paris na segunda-feira, após o anúncio de Trump de uma possível reunião iminente com o presidente russo Vladimir Putin, com o Reino Unido dizendo que estava preparado para enviar tropas de manutenção da paz para apoiar um possível acordo de paz na Ucrânia.

