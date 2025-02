Petrobras deve concluir centro que pode destravar licença da Foz do Amazonas em março, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

ANGRA DOS REIS (Reuters) - O centro de despetrolização que está sendo construído pela Petrobras no Oiapoque (AP) para atender uma das principais demandas do Ibama na análise da licença de exploração na Foz do Amazonas deverá ser concluído até o fim de março, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

A conclusão da instalação de proteção à fauna é considerada essencial para que o órgão ambiental possa avaliar e decidir sobre a possibilidade de perfuração na área que faz parte da Margem Equatorial, considerada pela Petrobras sua fronteira mais promissora para exploração de petróleo e gás.

As obras estão na "reta final", porém tiveram pequeno atraso por conta do regime de chuvas intensas na região, disse uma das fontes, acrescentando que a previsão anterior era que o centro de preservação da fauna no Amapá ficasse pronto ainda este mês.

"Estamos esperando uma estiagem em março para finalizar e entregar", disse a fonte, sob condição de anonimato.

A base de proteção à fauna será usada para cuidar de animais que venham a ser afetados por um eventual derramamento de óleo na costa do Amapá, onde a exploração é vista como controversa devido à biodiversidade da área e sua proximidade com a floresta amazônica.

A estatal precisou alugar um galpão na região onde está realizando algumas tarefas para evitar os impactos negativos das chuvas torrenciais sobre a velocidade da obra, relatou uma das fontes.

A Petrobras atualmente aguarda um retorno do Ibama sobre um pedido de reconsideração feito em 2023, após o órgão ambiental ter negado uma licença de perfuração na área. O Ibama não tem um prazo definido para responder.

A CEO da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta segunda-feira que, se o Ibama conceder a licença para a campanha exploratória na Foz do Amazonas, a companhia fará tudo "de forma extremamente segura" e terá o "melhor aparato de emergência do mundo".

"Contamos com parceira com a Nasa para monitorar a região... Estejam certos que, sendo possível, a licença nós teremos no Amapá o melhor aparato de resposta de emergências já registrado", afirmou a executiva, em evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Também no evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a exploração na Margem Equatorial e disse que está na hora de "virar esse chave".

Na semana passada, Lula disse que convenceria o Ibama e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a concordarem com a prospecção de petróleo na Margem Equatorial.