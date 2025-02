Petrobras contratará mais 44 embarcações até 2026 e "muito mais" até 2029, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras pretende contratar até 2026 mais 44 embarcações, entre navios gaseiros e barcos de apoio, e "muito mais" até 2029, disse a CEO da companhia, Magda Chambriard, em evento nesta segunda-feira sobre a retomada da indústria naval.

Em discurso, a executiva disse que a Petrobras apoia o reaproveitamento dos navios em estaleiros nacionais e está "pisando no acelerador" com projetos na área.

Ela ressaltou ainda o compromisso da companhia em aumentar sua produção de petróleo até 2030, destacando a entrada em operação no último fim de semana do FPSO Almirante Tamandaré no campo de Búzios, que passou a ser a maior plataforma de petróleo do país, com capacidade de produzir até 225 mil barris por dia (bpd).

(Por Rodrigo Viga Gaier)