Pesquisa Febraban confirma cenário de desaceleração do crédito em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - Pesquisa da Febraban divulgada nesta segunda-feira mostrou que os bancos estão mais conservadores neste começo de ano sobre o crescimento das suas carteiras de crédito em 2025, reflexo da piora do cenário econômico no país.

A previsão agora é de que o crédito deverá crescer 8,5% nesta ano, contra estimativa anterior, em dezembro, de 9%, segundo levantamento da Febraban.

A pesquisa é realizado a cada 45 dias, logo após a divulgação da Ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e mostra a estimativa dos bancos para o comportamento de diversas variáveis da economia ao longo deste e do próximo ano.

De acordo com o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg, a revisão já era esperada e vinha se desenhando desde o último trimestre de 2024.

"O resultado reflete a piora do cenário econômico, com expectativa de uma inflação maior, e consequentemente, juros mais altos também ao longo do ano", afirmou em comunicado à imprensa sobre a pesquisa.

"Os números evoluem de acordo com a dinâmica econômica e o desempenho efetivo do crédito dependerá do cenário fiscal e de outras variáveis relevantes, que poderão alterar a perspectiva atual", acrescentou.

Em 2024, o estoque total de crédito no Brasil cresceu 10,9%, conforme dados do Banco Central divulgados no final de janeiro.

Itaú e Bradesco já haviam estimado desaceleração no crescimento de suas carteiras de crédito em 2025 quando anunciaram os resultados do ano passado, assim como Santander Brasil.

Na pesquisa da Febraban, realizada com 21 bancos entre 5 e 10 de fevereiro, as previsões agora apontam aumento de 8,1% na carteira de recursos livres, de 8,3% antes, e de 9% na carteira direcionada, de 9,7% antes.

Para as empresas, no geral, a projeção de crescimento ficou em 7,1%, ante expectativa anterior de aumento de 7,8%, enquanto, para as famílias, a expansão esperada passou de alta de 9,1% para 8,6%.

A projeção para a taxa de inadimplência da carteira livre passou de 4,7% para 4,6%, o que a Febraban diz que pode ser explicado pela maior cautela na concessão de crédito, que poderá reduzir a expansão da inadimplência ao longo do ano.

A pesquisa também coletou as primeiras projeções para a expansão do crédito em 2026, com a média das estimativas indicando alta de 7,7% no ano que vem, logo, mantendo a desaceleração nos financiamentos.

(Por Paula Arend Laier)