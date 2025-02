O que é a infecção polimicrobiana que acomete o papa? Quadro é 'complexo'

O Vaticano informou que o papa Francisco, 88, que está internado desde sexta-feira (14) para tratar uma bronquite, apresentou uma alteração em seu quadro clínico, que agora é considerado complexo. Apesar de ter passado a noite bem, foi constatado que o pontífice está com uma infecção polimicrobiana.

O que isso significa

A conclusão aconteceu após a realização de um painel respiratório genômico. De acordo com o infectologista Alexandre Naime Barbosa, médico e professor da Unesp, o termo polimicrobiano significa que o papa tem mais que um agente infeccioso no momento. "Esse exame detecta todos os possíveis agentes infecciosos que podem estar agindo para o surgimento da bronquite", explica.

Há alguns vírus que são mais comuns nesse caso. "A situação pode ser causada por três vírus: vírus sincicial respiratório (VSR), o vírus da influenza ou o da covid-19, junto com algum tipo de bactéria", explica Barbosa.

A idade do papa torna o caso mais delicado. Segundo o especialista, os idosos têm o sistema imunológico mais debilitado, pois a função envelhece junto com o corpo. "O tratamento pode ser com antivirais ou até antibióticos, administrado de forma venal, além do apoio de oxigênio em casos que haja a necessidade", diz.

Condição é comum em idosos. "Esse quadro é relativamente comum em pessoas mais velhas. Ser internado por uma bronquite que evolui para uma infecção bacteriana", conclui Barbosa.