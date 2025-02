Número de mortos em enchentes no Kentucky sobe para 11 com chegada da tempestade de neve

(Reuters) - O número de mortos em decorrência de enchentes no Kentucky subiu para 11 nesta segunda-feira, com a possibilidade de aumentar ainda mais já que o Estado norte-americano deve ser atingido por uma tempestade de neve que pode comprometer os esforços de socorro, disse o governador Andy Beshear.

As equipes de busca realizaram mais de 1.000 missões de resgate após as inundações repentinas que afetaram quase todo o Kentucky e vários Estados vizinhos no sábado.

Centenas de pessoas ficaram desalojadas, mais de 14.000 casas e empresas ficaram sem energia e outras 17.000 não tinham água, disse Beshear.

A Guarda Nacional do Kentucky foi mobilizada com a ajuda de equipes de aviação de Indiana e Tennessee. Equipes federais de busca e resgate urbano de Ohio, Indiana e Tennessee também responderam.

Algumas partes do Estado receberam mais de 200 milímetros de chuva, enquanto previsões projetam até 150 milímetros de neve a caminho.

"Ainda estamos na fase de busca e resgate dessa emergência. Ainda temos várias missões diferentes em andamento. Ainda há pessoas em perigo", disse Beshear em uma coletiva de imprensa.

O governador disse que três mortes adicionais aumentaram o número de vítimas fatais para 11. Dessas 11, nove foram vítimas de enchentes e duas, de acidentes de trânsito.

Ele também alertou que os efeitos da tempestade estão longe de terminar.

"Pode faltar energia elétrica por um período considerável de tempo", disse Beshear. "O tempo frio está chegando."

(Por Daniel Trotta)