No hospital pelo quarto dia, papa Francisco está em condição estável, diz Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco começou o quarto dia de hospitalização na segunda-feira, e o Vaticano informou que o tratamento para uma infecção do trato respiratório continua e que ele permanece em condição estável.

O pontífice de 88 anos dormiu bem durante a noite e tomou o café da manhã na segunda-feira, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. Uma nova atualização sobre a condição do papa virá mais tarde na segunda-feira, segundo Bruni.

Francisco, que está sofrendo de bronquite há mais de uma semana, foi internado no hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira.

Seus médicos aconselharam repouso completo, e Francisco não pôde fazer a oração semanal regular no domingo para os peregrinos na Praça de São Pedro ou liderar uma missa especial para artistas para marcar o Ano Jubilar da Igreja Católica.

No domingo, o Vaticano descreveu sua condição como "estável" e disse que o tratamento estava em andamento. O Vaticano afirmou anteriormente que ele permaneceria no hospital pelo tempo que fosse necessário.

Enquanto estava no hospital no fim de semana, o papa continuou sua prática recente de fazer ligações telefônicas para falar com membros de uma paróquia católica em Gaza, informou a emissora italiana Mediaset na segunda-feira.

Um dos membros da paróquia disse que Francisco havia telefonado tanto na sexta-feira quanto no sábado e estava de "bom humor", mas parecia "um pouco cansado".

O Vaticano cancelou a visita do papa aos estúdios cinematográficos Cinecitta de Roma, programada para segunda-feira.

"Obrigado pelo carinho, oração e proximidade com que vocês me acompanham nestes dias", escreveu o papa no X no domingo.

(Reportagem de Joshua McElwee e Gianluca Semeraro)