Mulher morre após ter traqueia perfurada durante cirurgia plástica em BH

A pedagoga Claudineia Lima, de 46 anos, morreu após passar por uma cirurgia plástica em um hospital privado de Belo Horizonte. Após o procedimento, foi constatado que a traqueia da paciente havia sido perfurada.

O que aconteceu

Familiares falam em erro médico. Em entrevista à TV Globo, a filha e o marido de Claudineia relataram a suspeita de que o médico Marcelo Reggiani teria perfurado a traqueia da pedagoga. No entanto, em nota, o médico nega a acusação e afirma que a perfuração pode ter sido causada pela anestesista do hospital, já que a paciente precisou ser intubada para realizar a cirurgia.

A pedagoga foi hospitalizada para realizar duas cirurgias. No hospital ULC, Claudineia fez uma correção de hérnia e uma abdominoplastia.

Após os procedimentos, a mulher começou a sentir incômodos na região da garganta. Com dificuldade para respirar e piora no quadro, a paciente foi transferida para um hospital privado, onde a perfuração da traqueia foi constatada. Contudo, por complicações com o plano de saúde da família, ela teve que ser transferida mais duas vezes até chegar a um hospital público.

Claudineia faleceu após a realização de um terceiro procedimento. Após a perfuração ser confirmada e a finalização de todas as transferências entre hospitais, a paciente foi submetida a outra cirurgia, dessa vez na garganta. A família relata que, após a intervenção médica, a pedagoga teve paradas cardíacas e não resistiu.

Cirurgião diz que não mexeu na traqueia da paciente. Em nota enviada ao UOL, Marcelo Reggiani disse que a responsável pela intubação era a anestesista do hospital ULC, e que o cirurgião plástico não soube da perfuração durante a cirurgia, mas pediu a transferência após constatar que a paciente passou por intercorrências. Segundo o site do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), a situação do médico é regular.

O caso é investigado pela polícia. Em nota, a corporação informou que apura o ocorrido, mas que nenhum envolvido foi conduzido à delegacia. O nome da médica anestesista citada pelo cirurgião não foi divulgado, por isso não foi possível localizá-la.

O UOL procurou o hospital ULC e a prefeitura de BH, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço fica aberto para manifestações.

Nota do médico cirurgião

Após os esclarecimentos já enviados à imprensa e considerando a necessidade de elucidar alguns pontos que porventura não foram compreendidos, reiteramos a distinção entre as responsabilidades médicas da cirurgia plástica e da anestesia.

Reforçamos que não foi de competência do cirurgião plástico a manipulação da traqueia da paciente. A cirurgia plástica não manipula a traquéia em cirurgia abdominal. Não houve intercorrência no procedimento cirurgia plástica. A intubação da paciente foi realizada e ficou a cargo da equipe de anestesia que atua no Hospital ULC, onde a cirurgia foi realizada, como parte do protocolo anestésico. O local possui autorização para a realização segura de diversos procedimentos médicos e cirúrgicos.

O acompanhamento pós-cirúrgico da paciente também era de responsabilidade do Hospital ULC. Ainda assim, o cirurgião plástico manteve contato próximo com a família, oferecendo apoio de forma ética e empática.

O cirurgião e a médica anestesista plantonista, em comum acordo, recomendaram a transferência da paciente para serviço de internação emergencial em um hospital com maior estrutura após detectarem um possível caso de anafilaxia (reação alérgica).