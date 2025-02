Minério de ferro cai com menor temor de interrupções na oferta por ciclones na Austrália

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta segunda-feira, com a diminuição das preocupações sobre interrupções no fornecimento relacionadas a ciclones na Austrália após a reabertura dos portos locais de minério de ferro, embora dados otimistas da China tenham reduzido as perdas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,92%, a 806,5 iuanes (US$111,26) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu o nível mais baixo desde 16 de janeiro, em 790 iuanes por tonelada.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura caiu 0,19%, para US$105,95 a tonelada, depois de atingir o valor mais baixo desde 6 de fevereiro, a US$104,2.

Port Hedland, na Austrália Ocidental, o maior centro de minério de ferro do mundo, foi reaberto depois que o ciclone tropical Zelia atingiu a região de Pilbara, rica em minério, informou o operador do porto na noite de sábado.

O porto de Dampier, que transporta minério de ferro da Rio Tinto, foi reaberto na noite de sexta-feira.

"Remessas e entregas de curto prazo serão inevitavelmente adiadas devido ao ciclone", disseram os analistas da First Futures em nota.

Os analistas preveem uma queda nas importações de minério de ferro para a China, maior mercado consumidor de minério do mundo, nos dois primeiros meses de 2025, já que semanas de ciclones tropicais e clima adverso na Austrália interromperam os embarques.

Uma pesquisa da consultoria Mysteel indicou que a demanda de aço downstream não havia se recuperado como esperado, pressionando ainda mais os preços do ingrediente de fabricação de aço.

No entanto, os novos empréstimos bancários na China aumentaram mais do que o esperado, atingindo um recorde em janeiro, impulsionando o sentimento geral.

