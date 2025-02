Militares israelenses afirmam ter matado autoridade do Hamas no sul do Líbano

BEIRUTE (Reuters) - As Forças Armadas israelenses disseram ter matado nesta segunda-feira um líder do Hamas na região de Sidon, no sul do Líbano.

O Exército afirmou que Muhammad Shaheen era o chefe do departamento de operações do Hamas no Líbano e que recentemente esteve envolvido na promoção de "conspirações terroristas" com direção e financiamento do Irã a partir do território libanês contra cidadãos israelenses.

Um ataque israelense a um carro na cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano, teve como alvo uma autoridade do grupo militante palestino, disseram duas fontes de segurança libanesas à Reuters mais cedo.

A agência de notícias estatal do Líbano informou que equipes de resgate retiraram um corpo do carro, mas não identificaram a vítima.

Os militares israelenses têm realizado ataques contra membros do Hamas, do grupo armado libanês aliado Hezbollah e de outras facções no Líbano, paralelamente à guerra de Gaza.

Esses grupos armados têm lançado foguetes, drones e ataques de artilharia através da fronteira com o norte de Israel.

De acordo com uma trégua intermediada por Washington em novembro, as tropas israelenses tinham 60 dias para se retirar do sul do Líbano, onde realizaram uma ofensiva terrestre contra os combatentes do Hezbollah, apoiado pelo Irã, desde o início de outubro.

Esse prazo foi posteriormente prorrogado para 18 de fevereiro, mas os militares israelenses solicitaram a manutenção das tropas em cinco postos no sul do Líbano, segundo fontes informaram à Reuters na semana passada.

