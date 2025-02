Presos recebem massagem, sindicato reage e França proíbe lazer em presídios

O ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, anunciou na segunda-feira (17) a suspensão de todas as "atividades de lazer" nas prisões, que não envolvam educação, aprendizado do francês ou atividades físicas, após uma controvérsia envolvendo tratamentos de beleza propostos a presos em um centro de detenção no sul da França.

O sindicato FO Justice, que representa trabalhadores do Ministério da Justiça e de penitenciárias, expressou sua indignação na semana passada em um comunicado à imprensa sobre a organização da atividade no Valentine's Day, o Dia dos Namorados na França, em um estabelecimento penitenciário na periferia de Toulouse, a cerca de 700 km ao sul de Paris.

Segundo o jornal regional La Dépêche, que revelou a informação, cerca de vinte presos se beneficiaram de uma massagem facial oferecida por uma escola de Toulouse. Uma semana antes, os presos haviam participado de um curso de "dança country".

Os ateliês não foram bem aceitos pela equipe que trabalha na penitenciária. "Acho chocante que um estuprador, um sequestrador, possa se beneficiar disso. Eles estão sendo punidos por atos graves, também devemos pensar nas vítimas", disse Jérôme Combelle, representante sindical dos empregados da prisão, ao jornal.

Em maio do ano passado, um passeio de detentos da prisão de Toul, a leste de Paris, ao Palácio de Versalhes, havia gerado polêmica. A excursão incluía quatro horas de transporte em ônibus e foi proposta pouco depois do assassinato de dois agentes penitenciários.

"Atividades que chocam"

"Está fora de cogitação (a realização de) atividades recreativas que chocam todos os cidadãos. Eu fiquei profundamente chocado quando soube que essa atividade gratuita, que havia sido proposta localmente, havia sido aceita", disse Darmanin.

Ele foi questionado sobre o assunto após uma visita a um centro penitenciário no oeste da França, que poderia se tornar uma das quatro prisões de alta segurança do país para traficantes de drogas perigosos, a partir de 31 de julho.

"Pedi ao diretor da administração penitenciária (...) que fossem dadas instruções a todos os diretores dos centros penitenciários, de todas as prisões, para que nos limitemos ao apoio acadêmico e ao aprendizado do francês, às atividades relacionadas ao trabalho e às atividades físicas e esportivas dentro da prisão", disse o ministro aos jornalistas.

"Agora precisamos interromper completamente essas atividades, que ninguém entende", e elas serão interrompidas a partir de segunda-feira, garantiu ele.

(Com AFP)