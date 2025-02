Marina Santa Helena: 'Moda nacional vive momento fascinante'

Para a especialista em moda e podcaster Marina Santa Helena, o mercado de moda nacional vive um momento único, parecido com a chegada das primeiras semanas de moda no país no final da década de 90. Convidada do "Divã de CNPJ" do Canal UOL, Marina diz que marcas locais investem na identidade do negócio para aproveitar esse momento.

É fascinante ver esse momento da moda nacional. Tem muitas marcas nacionais que estão aí colocando o que elas acreditam. Eu sempre dou prioridade às marcas nacionais no meu vestir e nas indicações que eu faço, já que estamos vivendo um momento incrível. Marina Santa Helena

Outra característica do mercado da moda no Brasil, para Santa Helena, é o sucesso e a criatividade focada em um nicho de peças. Ela usa como exemplo a marca de alfaiataria Dod, do diretor criativo e fundador Jubba Sam, especialista em calças.

É o cara que resolveu fazer calça, ele resolveu fazer 'a calça', do jeito que ele queria que fosse. A calça perfeita. Então, isso é o nicho. Ele conseguiu isso colocando a moda que ele acredita. Marina Santa Helena

'Sustentabilidade pura não existe; mas hoje você tem escolhas'

Além do seu trabalho com comunicação e moda, Marina se especializou em sustentabilidade no mercado têxtil. Com essa experiência, ela explica que ter uma vida totalmente sustentável é uma ilusão.



A sustentabilidade pura, ela não existe. Vai morar no mato e tecer seu próprio tecido, então isso seria sustentável. Mas hoje você tem escolhas que geram menos impacto. Tem muitas coisas que são possíveis nesse sentido. Marina Santa Helena

A especialista explica que não há espaço para "um ser humano perfeito em uma sociedade de consumo", mas existem caminhos e escolhas que deixam menos resíduos no planeta em um mercado como o da moda e lida com grandes volumes de consumo e de resíduos.

Para o consumidor, ela divide algumas alternativas possíveis, como compras de segunda mão, apostar em marcas locais, valorizar roupas de matérias-primas que têm mais durabilidade. "O que não gera impacto é não comprar nada. É você vai ficar embaixo da pedra", diz Santa Helena.

