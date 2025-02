Lula: povo é 'assaltado' por intermediários no preço dos combustíveis e fama fica com governo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 17, que a população é "assaltada" pelos intermediários na cadeia de distribuição de combustíveis. Ele defendeu que a Petrobras venda diesel, gasolina e gás diretamente a grandes consumidores.

Lula deu as declarações em Angra dos Reis (RJ) em cerimônia que anunciou licitação para compra de navios para a Transpetro.

"O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04, e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que foi a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada Estado e cada posto têm liberdade de aumentar na hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os Estados, como ICMS que teve agora", afirmou o petista.

"O óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77, e o cara vai encher o tanque e paga R$ 6,20", disse o presidente da República. "O mais grave é o preço do gás. O povo não sabe que o botijão de 13kg da gás sai da Petrobras a R$ 35", declarou Lula. "Povo é no fundo, no fundo, assaltado pelo intermediário. E a fama fica nas costas do governo", disse Lula.

"O povo paga o triplo do preço que ele sai da Petrobras. E eu estava dizendo para Magda que é importante informar a população disso. Para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é que é o filho da mãe disso", declarou Lula.

O preço dos combustíveis está entre as principais preocupações do presidente da República, que passa por um momento de baixa em sua popularidade.

Lula também afirmou que haverá tentativa de privatizar a Petrobras toda vez que "o povo votar errado".

Segundo ele, é necessário que seus apoiadores tenham coragem para defender o que acreditam, caso contrário a estatal poderá ser vendida por outro governo no futuro.

O presidente ainda afirmou que não existe empresa mais eficiente que a Petrobras, e defendeu a política de conteúdo nacional para compra de equipamentos pela companhia. "Vamos continuar construindo navio, vamos continuar construindo sonda, vamos continuar construindo plataforma", afirmou o chefe do governo.