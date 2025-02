Sakamoto: Kakay se refere a isolamento de Lula em grupo que não fala a real

Ao citar o isolamento de Lula, em carta divulgada nas redes sociais, Kakay se referia ao núcleo de pessoas que estão mais próximas do presidente no Palácio do Planalto, opinou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (17).

Há uma crítica [interna no PT] de que o Lula tem uma cúpula palaciana, pessoas com quem ele se juntou, que douram a pílula para o presidente, que não jogam a real para o presidente e não fazem críticas que o presidente precisa ouvir.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A polêmica ocorreu após o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, divulgar um texto em grupos de políticos e aliados do governo, onde ele faz críticas ao atual mandato do presidente Lula. Na carta, Kakay afirma que "é outro Lula quem está governando" e que o presidente está "isolado". O conteúdo foi aproveitado por bolsonaristas para alardear um possível isolamento do mandatário em relação ao povo.

Ao Canal UOL, Sakamoto explicou que a crítica feita por Kakay não é de hoje e também é endossada por outras lideranças do PT (Partido dos Trabalhadores).

Acho que tem uma palavra que é importante para entender nessa carta que é o isolamento, né? Ele cita, no texto, o nome do Zé Dirceu. Então, Dirceu [e outros personagens, como Paulo Vanucchi, ex-ministro dos Direitos Humanos], que faziam parte da 'entourage' palaciana do Lula no primeiro mandato, sempre jogaram a real.

A crítica de hoje é que o Lula acabou se cercando de pessoas que são bem diferentes daquelas do primeiro mandato com relação à capacidade de sentir, articular e realizar politicamente.

Ou seja, essa crítica pode ser lida inclusive a quem? Inclusive ao Rui Costa, que é o Ministro de Chefes da Casa Civil, ao Padilha, que está nas Relações Institucionais, e ao Márcio Macedo, que está lá na Secretaria-Geral da Presidência, por enquanto. O próprio Pimenta, que estava na Secom e agora foi sucedido pelo Sidônio.

