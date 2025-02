Lula diz que nem sempre é Petrobras que aumenta combustíveis: Estados e postos têm liberdade

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a Petrobras e o governo levam a culpa quando há reajuste no diesel, gás ou gasolina, mas que, em muitas vezes, segundo o petista, a estatal "não tem culpa nenhuma". Na avaliação do chefe do Executivo, é importante informar a população sobre os responsáveis para "o povo saber quem xingar".

Lula destacou que nem sempre é a Petrobras que aumenta os valores, pois "cada Estado, cada posto têm liberdade para aumentar a hora que quer".

"O povo brasileiro não tem as informações necessárias para que ele possa fazer juízo de valores. Então, quando sai um anúncio do diesel, da gasolina ou do gás, a Petrobras leva a fama, o governo federal leva a fama e, muitas vezes, a Petrobras não tem culpa nenhuma", afirmou Lula, em anúncio do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras nesta segunda-feira, 17, em Angra dos Reis (RJ).

E completou: "O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba, ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela saiu da Petrobras, mas quando sai o aumento, ele pensa que a Petrobras que aumentou, e nem sempre é a Petrobras, porque cada Estado, cada posto têm liberdade para aumentar a hora que quer, e os impostos pagos são o ICMS para os Estados, como o último aumento que teve agora."

Para Lula, "o mais grave é o preço do gás". "O povo não sabe que o botijão de 13 litros de gás sai da Petrobras a R$ 35, entretanto, depois que é entregue, dependendo do Estado, chega a R$ 140, R$ 132, R$ 120, depende do ICMS que é cobrado no Estado", disse.

O presidente afirmou ter conversado com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, sobre isso. "É importante informar a população disso para o povo saber quem xingar na hora que aumenta", comentou.