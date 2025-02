Lorenzo Musetti desiste do Rio Open por lesão

O tenista italiano Lorenzo Musetti, número 17 do mundo, anunciou nesta segunda-feira (17) que não vai disputar o Rio Open devido a uma lesão na panturrilha direita, que também o tirou do ATP 250 de Buenos Aires.

"Os exames médicos que fiz nesta manhã confirmaram que a lesão que sofri em Buenos Aires continua presente", escreveu Musetti em sua conta no Instagram.

O italiano de 22 anos era um dos principais jogadores da atual edição do Rio Open, o torneio de tênis mais importante da América do Sul, que também não terá o dinamarquês Holger Rune (N.12) por problemas físicos.

A lesão na panturrilha impediu Musetti de disputar o jogo de quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, conquistado pelo jovem brasileiro João Fonseca (N.68), de 18 anos.

O português Jaime Faria (N.107) vai ocupar a vaga do italiano e na terça-feira estreia contra o chileno Tomás Barrios Vera (N.139), em confronto por uma vaga nas oitavas de final.

Sob um forte calor, o Rio Open começou nesta segunda-feira nas quadras do Jockey Club.

O alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, é a grande atração do torneio, junto com o próprio João Fonseca, que com o título na Argentina se tornou um dos dez campeões mais jovens na história da ATP.

raa/app/ma/cb/aam

© Agence France-Presse