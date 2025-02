Lona de circo desaba durante temporal e deixa feridos no RS

Ao menos 15 pessoas ficaram feridas após a estrutura de um circo desabar durante o temporal que atingiu a cidade de Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu na noite deste domingo, 16, por volta das 20h30, na última sessão circense, no bairro Medianeira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do espetáculo, cerca de 200 pessoas, inclusive muitas crianças, assistiam ao show quando a lona do Circo Fox e as estruturas metálicas desabaram, devido às fortes chuvas e ventos intensos, sobre o público.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente levadas para UPA e Hospital de Osório com ferimentos leves.

Os municípios de Imbé, Tramandaí e Osório, no Litoral Norte, tiveram vários estragos devido ao temporal da noite deste domingo. Em Osório, conforme a prefeitura, 80 residências foram destelhadas devido à tempestade.

Em Tramandaí, a estrutura metálica da Rua Coberta, situada no centro da cidade, caiu sobre alguns veículos que estavam estacionados no local. Não há registro de feridos. Já em Imbé, também há registros de destelhamento de casas e quedas de postes, segundo os bombeiros.

Calor e tempestades

O Rio Grande do Sul foi atingido por duas fortes ondas de calor. A primeira ocorreu entre os dias 17 e 23 e, a segunda, entre os dias 2 e 12 de fevereiro. As temperaturas máximas ultrapassaram os 40°C em vários municípios gaúchos. Na capital, Porto Alegre, a temperatura máxima chegou a 39,3°C.