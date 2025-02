Loja da Petz é atingida por incêndio em SP

SÃO PAULO (Reuters) - Uma loja da rede de varejo para animais de estimação Petz sofreu um incêndio nesta segunda-feira na cidade de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros, que despachou três viaturas para controlar as chamas.

O fogo ocorreu em loja da rede na avenida dos Bandeirantes, informaram as autoridades. Segundo os bombeiros, o fogo ocorreu em gerador diesel que fica instalado sobre o teto da loja. A Defesa Civil foi acionada para averiguar a segurança de edificações ao redor.

A companhia classificou o episódio como "pequeno incêndio" e disse que não houve vítimas e que os animais e os funcionários que estavam na loja "não ficaram feridos".

"O incêndio já foi controlado e os bombeiros deixaram a loja, que reabrirá assim que a perícia for concluída", afirmou a companhia, que está em processo de fusão com a rival Cobasi para formar a maior rede do setor no país.

(Por Eduardo Simões)