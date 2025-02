Líderes europeus alertam contra cessar-fogo na Ucrânia sem acordo de paz, diz autoridade

BRUXELAS (Reuters) - Um grupo de líderes europeus concordou, em uma reunião em Paris nesta segunda-feira, que estavam prontos para dar garantias de segurança à Ucrânia, mas seria perigoso concluir um cessar-fogo sem um acordo de paz ao mesmo tempo, disse uma autoridade da União Europeia.

"Estamos prontos para fornecer garantias de segurança, com modalidades a serem examinadas com cada parte, dependendo do nível de apoio americano", disse a autoridade, resumindo os resultados da reunião de Paris.

A reunião foi convocada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, organizou conversações bilaterais de paz com a Rússia, excluindo os aliados europeus e a Ucrânia das negociações que devem começar na Arábia Saudita na terça-feira.

Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o chanceler alemão, Olaf Scholz, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, estavam entre os líderes presentes na reunião.

Também participaram o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, o chefe da Otan, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Concordamos com o presidente Trump em uma abordagem de 'paz por meio da força'", disse a autoridade da UE, falando sob condição de anonimato.

"Acreditamos que é perigoso concluir um cessar-fogo sem um acordo de paz ao mesmo tempo", acrescentou a autoridade.

(Reportagem de Andrew Gray)

