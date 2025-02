Líder da Coreia do Norte faz rara visita ao túmulo de seu pai

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prestou homenagem em um mausoléu da família no aniversário de seu falecido pai e ex-líder Kim Jong Il, informou a emissora estatal KCNA nesta segunda-feira.

O aniversário de Kim Jong Il, que ocorre em 16 de fevereiro, é comemorado como um feriado importante na Coreia do Norte, chamado de Dia da Estrela Brilhante.

Foi a primeira vez em quatro anos, porém, que Kim Jong Un visitou o Palácio do Sol de Kumsusan, na capital Pyongyang, que abriga os corpos embalsamados de seu pai e avô, para marcar o aniversário.

Acompanhado por sua irmã, Kim Yo Jong, e um alto funcionário do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, entre outros assessores, Kim Jong Un prestou homenagem "com a mais humilde reverência", disse a KCNA.

"Ele expressou sua vontade solene de se dedicar à luta sagrada pela prosperidade eterna do país, pela segurança do povo e pela promoção de seu bem-estar", afirmou.

A dinastia Kim, que governa a Coreia do Norte desde a sua fundação após a Segunda Guerra Mundial, tem procurado fortalecer seu controle sobre o poder construindo cultos de personalidade ao seu redor, embora Kim Jong Un tenha dado sinais de estar tentando cada vez mais se manter por conta própria, sem depender de seus antecessores.

Em outro despacho, a KCNA disse que Kim participou de uma cerimônia no domingo para a fase final de seu projeto para construir 50.000 novas casas em Pyongyang.

A iniciativa, lançada em 2021 como parte do plano quinquenal de Kim para impulsionar a economia, projeta a entrega de pelo menos 10.000 novos apartamentos em Pyongyang a cada ano. Alguns analistas questionam a viabilidade do projeto em meio a sanções internacionais e problemas econômicos.

(Reportagem de Hyonhee Shin)