Lanterna do Espanhol, Valladolid demite técnico Diego Cocca

O Valladolid, atual último colocado da primeira divisão espanhola, demitiu nesta segunda-feira (17) o técnico Diego Cocca, menos de dois meses após a estreia do treinador argentino no comando do time.

"O Real Valladolid tomou a decisão de dar por encerrado o período de Diego Cocca como técnico do time principal 'blanquivioleta'", escreveu o clube num comunicado em seu site.

A sua breve passagem pelo comando do Valladolid terminou com uma vitória no campeonato espanhol (1 a 0 contra o Betis) e seis derrotas. Além da eliminação na Copa do Rei contra o Ourense.

O treinador da equipe B, Álvaro Rubio, assume o comando do time principal, com os olhos postos na visita a San Mamés, no domingo, para enfrentar o Athletic Bilbao, pela 25ª rodada da LaLiga.

O time de Pucelano é o último colocado com 15 pontos, a oito da zona de permanência, que é atualmente fechada pelo Las Palmas.

