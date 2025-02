Julgamento de membros do grupo EI acusados de torturar e decapitar reféns começa em Paris

O julgamento de cinco membros do grupo Estado Islâmico, acusados de participar do sequestro de cinco reféns ocidentais na Síria, entre 2013 e 2014, começou nesta segunda-feira (17) no Tribunal de Paris. Entre os réus está Mehdi Nemmouche, que já foi condenado à prisão perpétua pelo ataque ao museu judaico de Bruxelas, que resultou na morte de quatro pessoas em maio de 2014.

Laura Martel, da RFI em Paris

Nemmouche negou as acusações na abertura do julgamento. "Vou fazer uma declaração preliminar", anunciou ele ao dar sua identidade perante o tribunal especial. "Nunca fui o 'carcereiro' dos reféns", afirmou.

"Nunca fui o carcereiro de reféns ocidentais ou de qualquer outro e nunca conheci essas pessoas na Síria", reiterou o homem de 39 anos. Ele alegou que era "apenas um soldado no front", e que lutava em vários grupos jihadistas contra o regime de Bashar al-Assad.

Dos cinco reféns, quatro eram jornalistas franceses. Didier François e Édouard Elias foram capturados em Aleppo, em 6 de junho de 2013, quinze dias antes de Nicolas Hénin e Pierre Torres, sequestrados em Raqqa.

Este também foi o caso de muitos trabalhadores humanitários, como o italiano Federico Motka e o britânico David Haines, que trabalhavam para a ONG Acted e foram sequestrados no mesmo dia em que chegaram à Síria, em Idlib, em 12 de março de 2013.

"A primeira vez que vi Nicolas Hénin foi diante do júri em Bruxelas", afirmou Nemmouche no tribunal nesta segunda-feira. "Veremos isso mais tarde", disse o presidente da Corte, Laurent Raviot.

Os quatro franceses foram libertados quase um ano depois, em 18 de abril de 2014, após longos meses de sequestro marcados por tortura física e psicológica, privação de comida e simulações de execuções.

Federico foi libertado em maio de 2014, e David assassinado em 13 de outubro de 2014. Como foi o caso de vários outros reféns, sua decapitação foi tema de uma encenação macabra, utilizada como um vídeo de propaganda do grupo, e compartilhada na internet.

Os sequestros e assassinatos revelaram ao mundo a ideologia do grupo "Estado Islâmico do Iraque e do Levante", calcada na violência extrema.

O grupo EI surgiu em abril de 2013, após uma cisão do grupo jihadista Jabhat al-Nusra, e desenvolveu uma "célula de operações externas" para atacar a população ocidental dentro de seus próprios países.

A organização terrorista é responsável por uma onda intensa de ataques a partir de 2015, que inclui os atentados ao jornal Satírico Charlie Hebdo e ao Bataclan, em Paris.

Terrorista cantava músicas de Charles Aznavour para reféns

O primeiro da longa lista de jihadistas do grupo Estado Islâmico que retornaram da Síria para perpetrar atentados na Europa é justamente o francês Mehdi Nemmouche, um dos réus que começou a ser julgado em Paris nesta segunda-feira.

No dia 24 de maio de 2014, um mês após o retorno dos quatro jornalistas sequestrados para a França, Mehdi Nemmouche, então com 29 anos, matou a tiros quatro pessoas no Museu Judaico de Bruxelas.

Poucos dias depois, ele foi preso em Marselha, no sul da França. Seu rosto, publicado nas capas dos jornais, foi reconhecido por alguns dos ex-reféns, que os chamavam de "Abu Omar", um dos carcereiros na Síria. Como os carrascos do grupo Estado Islâmico em geral andam encapuzados, a confirmação só ocorrerá após os reféns ouvirem a voz de Nemmouche.

De acordo com a descrição dos jornalistas para a polícia, o carcereiro do grupo EI tem um comportamento cruel e fala bastante.Seu antissemitismo é flagrante: ele elogia com frequência Mohamed Merah, que em 2012 cometeu um ataque contra uma escola judaica em Toulouse, no sudoeste da França.

Em seus momentos de folga, segundo os jornalistas sequestrados, Nemmouche gostava de cantar as músicas dos desenhos animados que assistia quando era criança e canções do francês Charles Aznavour. Segundo os reféns, ele também imitava seus humoristas favoritos, ou contava em detalhes suas torturas, às vezes deixando seus cadáveres à vista.

Vítimas vão encarar carrasco

"Ao longo do processo, ao relatarmos no tribunal as provações que você infligiu a seus reféns ocidentais, matando oito deles, lembre-se que o sofrimento suportado por nosso pequeno grupo foi irrelevante se comparado ao que você fez contra milhões de sírios", escreveu Nicolas Hénin em uma "Carta aos seus sequestradores" publicada no jornal Le Monde, uma semana antes da abertura do julgamento.

"Este é um julgamento que será extremamente intenso em termos psicológicos e emocionais para as vítimas e as famílias das vítimas", diz Jeanne Sulzer, uma das advogadas de Nicolas Hénin. "As vítimas descreverão o que experimentaram em condições absolutamente terríveis", diante "daqueles que eles reconheceram como seus carcereiros". "O próprio Nicolas Hénin não sabe como reagirá nos diferentes momentos do julgamento que durará cinco semanas", ressalta.

"É impossível prever como todos reagirão", acrescenta Matilda Ferey, que representa, com Joseph Breham, a família de Federico Motka e David Haines. A filha do humanitário britânico "que tinha 17 anos quando foi ele assassinado, sempre esteve muito envolvida no processo, para manter viva a memória de seu pai", diz.

"Ela está ansiosa pelo julgamento e espera aprender o máximo possível sobre o que aconteceu. Isso é extremamente importante para ela, e faz parte da sua reconstrução e do seu luto", diz a advogada. A esposa de David, explica, deve ir ao tribunal no dia do seu depoimento, para "proteger sua filha mais nova, que tinha quatro anos quando seu pai morreu e agora é adolescente, para evitar que ela seja exposta a todos os horrores que ele experimentou".

Advogado diz que pressiona cliente a falar

Outra grande incógnita é a atitude que Mehdi Nemmouche adotará no tribunal. "O suposto carcereiro que gosta de uma conversa, e discutia de bom grado sobre cinema, literatura ou filosofia, preferiu o silêncio durante seu julgamento na Bélgica e diante frente dos investigadores franceses", explica o advogado de Nemmouche, Francis Vuillemin,.

"Sua posição sobre os fatos é a mesma que ele sempre teve perante o juiz de instrução, ou seja, ele está exercendo seu direito ao silêncio. Ele não contesta nada, não reconhece nada, não diz nada. E a partir do momento em que você exerce seu direito ao silêncio, é o mecanismo legal da presunção de inocência que se aplica", diz.

"A partir daí, no que diz respeito ao sequestro dos reféns e aos atos de barbárie em qualquer caso, cabe à promotoria demonstrar sua possível culpa e a mim, seu advogado, lutar contra essa tentativa de manifestação do Ministério Público", explicou o advogado.

Vuillemin, que acredita que o caso se baseia quase exclusivamente nos depoimentos dos ex-reféns, que são "evolutivos" e "contraditórios", pretende contestá-los.

O advogado diz que está pressionando seu cliente a falar, "porque o silêncio está longe de ser ideal para a realização do julgamento, seu advogado e especialmente ele mesmo. Por vários anos, tenho trabalhado para fazê-lo falar, acho que consegui, veremos".

Além de Medhi Nemmouche, dois líderes do grupo Estado Islâmico, supostamente mortos, serão julgados: o belga Oussama Atar, condenado à revelia à prisão por ser considerado como um dos mandantes dos ataques de 13 de novembro, e o franco-argelino Salim Benghalem, considerado o chefe da detenção dos reféns.

Ao seu lado estarão Abdelmalek Tanem, um franco-argelino de 35 anos que já foi condenado na França por ter se juntado à Síria em 2012 e é outro suposto carcereiro; e Kais al-Abdallah, um sírio de 41 anos acusado de facilitar o sequestro de Nicolas Hénin e Pierre Torres. Ambos negam as acusações. O julgamento está programado para ocorrer até 21 de março.