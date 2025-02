Josias: Gonet faz Bolsonaro ser alvo gasto para Lula e estorvo para direita

A denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Jair Bolsonaro (PL) faz com que tanto aliados dele como o entorno de Lula trabalhem para encarar o ex-presidente como uma página virada, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (17).

O procurador-geral Paulo Gonet indicou a interlocutores que a denúncia contra Bolsonaro está praticamente finalizada e pronta para ser oficializada. Há a expectativa de que ela será apresentada antes do Carnaval, mas ainda não há uma data definida.

A repercussão mais imediata é que Bolsonaro se torna um alvo ainda mais gasto para Lula, porque se tornará matéria-prima para o Judiciário e o presidente precisa virar essa página.

Para a oposição, Bolsonaro passa a ser um estorvo maior do que ele já é. Já há uma discussão para que se apresse o processo de articulação de uma alternativa ao Bolsonaro. Os mais entusiastas da opção Tarcísio de Freitas insistem na conveniência de Bolsonaro desocupar o caminho. Para se candidatar à Presidência, Tarcísio precisaria abandonar o governo de São Paulo em abril do ano que vem.

Bolsonaro pretende cozinhar sua candidatura inelegível até o limite do registro das candidaturas, que vai até o meio do ano. Na prática, ele inviabilizaria a saída do Tarcísio. Se Bolsonaro enrolar, o governador não correrá o risco de começar uma campanha e deflagrar uma estratégia presidencial na última hora com um risco de perder a eleição.

Para o Lula, é muito bom. Ele está em queda nas pesquisas, mas continua sendo a única alternativa com chance real de vencer uma eventual candidatura à reeleição em 2026. O outro campo, o da direita, está dividido entre várias opções. Quando isso acontece, você acaba não tendo nenhuma. Haverá uma pressão maior sobre Bolsonaro para que ele desobstrua o caminho para a construção de projetos alternativos. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias criticou a demora do procurador-geral Paulo Gonet para apresentar a denúncia contra Bolsonaro.

De resto, essa embromação do Gonet já ultrapassou todos os limites. Desde novembro do ano passado, quando a Polícia Federal concluiu seu trabalho e indiciou Bolsonaro e outros no inquérito sobre a tentativa de golpe, a Procuradoria vem informando nos subterrâneos que vem chumbo grosso.

É preciso acabar com esse lenga-lenga. Se a intenção é apresentar a denúncia antes do Carnaval, como parece ser o caso, está na hora de o procurador trazer seu trabalho à vitrine para que o Supremo possa trabalhar e abrir uma ação penal. O bolsonarismo e os réus do alto comando do golpe cogitam recorrer ao STF para transferir esses julgamentos da 1ª Turma para o Plenário, o que tornaria o processo mais complexo e demorado.

É essencial que pelo menos o julgamento de Bolsonaro se dê ainda neste ano, de preferência no primeiro semestre ou no início do segundo. Não dá para chegar em 2026 com esse assunto ainda latejando nas manchetes sem um julgamento definitivo. Josias de Souza, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: