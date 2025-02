João Fonseca vence e se torna o mais jovem brasileiro campeão da ATP

O tenista João Fonseca, a joia brasileira de 18 anos, venceu Francisco Cerundolo, da Argentina, por 2 sets a 0 neste domingo e garantiu o título do ATP 250 de Buenos Aires. O triunfo faz dele o brasileiro mais jovem a ganhar um torneio da ATP. Ele conseguiu o feito com 18 anos, um a menos que Thiago Wild, que conquistou o ATP de Santiago aos 19, em 2020. A vitória na final garantiu uma premiação de 100 mil dólares e um salto no ranking. Com o desempenho em Buenos Aires, o brasileiro se tornou o brasileiro melhor colocado. Ele está na 68ª posição. Saiba como foi o jogo.

9 em cada 10 juízes no Brasil ganharam mais que os ministros do STF em 2024. Um levantamento inédito feito pelo UOL revela que pelo menos 36 mil funcionários da elite do serviço público receberam os chamados supersalários em 2024, fugindo à regra do funcionalismo. Por lei, nenhum servidor público deveria receber mais do que os magistrados do Supremo, nem mesmo o presidente da República. Por 'supersalário' entende-se uma combinação entre o salário fixo e o pagamento de benefícios adicionais — os "penduricalhos" — que resultam em ganhos mensais maiores e acima do que a lei determina. Segundo o levantamento, os gastos com esses excedentes já chegam a R$ 13 bilhões por ano. O STF diz que "não apoia pagamentos ilegais ou ilegítimos" e que endossa a discussão de propostas no Congresso para estabelecer quais vantagens podem ser pagas ou não. Veja quem ganhou mais na reportagem.

Deputados e senadores concentram emendas em cidades com aliados reeleitos. Levantamento feito pela Folha mostra que 110 deputados e senadores concentraram, sozinhos, emendas enviadas a municípios de prefeitos aliados que terminaram reeleitos em 2024. As cidades beneficiadas são menores e mais pobres que o geral: 84% delas têm até 20 mil habitantes (contra 69% no país) e 38% registram um índice de desenvolvimento humano "baixo" ou "muito baixo" (contra 25% no país), considerando o IDHM 2010. E a maioria delas se concentra em Minas Gerais (28%), Bahia (17%) e Piauí (10%). Os congressistas analisados integram partidos da esquerda à direita, e as legendas que mais aparecem são: MDB (21), PL (19), PSD (15) e PT (12). Veja todos os números.

Nova onda de calor faz temperaturas subirem mais e Rio pode ter recorde. A massa de ar quente e seco, que já atingia áreas das regiões Sudeste, Sul e Nordeste, começou a se intensificar neste domingo. Nos próximos dias, o Rio de Janeiro pode ter termômetros marcando mais que os 41,8°C. Esse é o recorde de dia mais quente já registrado em fevereiro, no ano de 2023. A cidade já está em nível 3 de alerta pelo calor e, caso alcance o nível 4, a prefeitura anunciou medidas que incluem 58 pontos de resfriamento, que são áreas que possibilitam sombra, pontos de hidratação e banheiros. No estado de São Paulo as temperaturas devem ficar 5% acima da média histórica. Segundo o Inmet, para o período essa média é de 24°C. A maior temperatura no estado deve ser de 38°C, na Região de Itapeva e Vale do Ribeira. Veja mais na previsão.

Neymar desencanta, marca primeiro gol e Santos dá salto na tabela. O Santos venceu o Água Santa por 3 a 1, na noite de ontem, na Vila Belmiro, e pulou para a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Neymar marcou pela primeira vez desde o retorno ao clube, em uma cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Santos deu um salto da lanterna à ponta da tabela e fica mais próximo a classificação para as quartas de final. Saiba como foi o jogo.