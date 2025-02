João Fonseca diz que vai precisar de "maturidade" após conquistar seu 1º título da ATP

O fenômeno do tênis brasileiro João Fonseca disse nesta segunda-feira (17) que vai precisar de "maturidade" e manter o ritmo após conquistar seu primeiro título profissional aos 18 anos, tornando-se um dos dez mais jovens campeões da ATP da história.

O prodígio carioca venceu o ATP 250 de Buenos Aires no domingo e se prepara para disputar nesta terça-feira a primeira rodada do Rio Open, da categoria ATP 500 e principal torneio da América do Sul.

"Vem muita expectativa após um título, [da minha atuação] na Austrália, um ano em que muita coisa mudou, que fui de 700º para 70º", disse Fonseca em uma coletiva de imprensa no Jockey Club, sede do torneio na 'Cidade Maravilhosa'.

"Tem que ter maturidade para passar a página da semana passada. Agora é focar no presente, no futuro, no que pode acontecer no Rio Open. É descansar e se preparar para amanhã", acrescentou.

A vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo em Buenos Aires permitiu que Fonseca subisse 31 posições no ranking da ATP, chegando à 68ª posição, a melhor posição atual de um tenista brasileiro e a melhor de sua curta trajetória.

"Acredito que foi um passo bem grande na minha carreira", afirmou o carismático jovem, cuja chegada ao Jockey Club causou rebuliço entre os fãs.

A explosão de Fonseca, esperança do Brasil de ter um novo Gustavo Kuerten, provocou a admiração de pesos pesados do circuito masculino, como o espanhol Carlos Alcaraz (3º) e o alemão Alexander Zverev (2º), a maior atração do Rio Open de 2025.

"Na minha carreira as coisas sempre aconteceram muito rápido. O João de um ano atrás nunca acreditaria que chegaria tão longe tão cedo. Não sabia o quanto tinha viralizado depois da Austrália", onde derrotou pela primeira vez um tenista do Top 10, o russo Andrey Rublev, disse o carioca.

Fonseca vai enfrentar o francês Alexandre Muller (60º) nesta terça-feira valendo uma vaga nas oitavas de final do Rio Open, cuja chave principal começou na segunda-feira sob uma onda de calor que está sufocando a cidade.

Na edição anterior, Fonseca mostrou seu talento ao mundo e surpreendeu ao chegar às quartas de final, onde foi eliminado pelo tenista que mais tarde seria vice-campeão, o argentino Mariano Navone.

raa/jss/ma/aam

© Agence France-Presse