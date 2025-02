Israel prepara-se para receber corpos de quatro reféns na quinta-feira, diz autoridade de segurança

JERUSALÉM (Reuters) - Israel está se preparando para receber os corpos de quatro reféns de Gaza na próxima quinta-feira e trabalhando para recuperar seis reféns ainda vivos no sábado, disse uma autoridade de segurança israelense nesta segunda-feira.

Se as duas entregas forem bem sucedidas, apenas quatro reféns, todos supostamente mortos, continuariam em Gaza, dos 33 que deveriam ser libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo firmado no mês passado para encerrar a guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.

O acordo de cessar-fogo, fechado com a ajuda de mediadores de Catar e Egito, tem permanecido em vigor a despeito de uma série de revezes temporários e acusações de violações do acordo dos dois lados.

O Hamas acusou Israel de bloquear a entrega de materiais de moradia para as dezenas de milhares de moradores de Gaza forçados a se abrigar no inverno entre as ruínas geradas por 15 meses de bombardeios israelenses.

Israel negou a acusação, mas Zeev Elkin, membro do gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, confirmou que há uma quantidade de moradias móveis paradas na fronteira.

Ele disse que Israel usará “qualquer barganha” que tiver com o Hamas para garantir o retorno dos 33 reféns que devem ser libertados na primeira fase do acordo, que inclui a libertação de reféns israelenses em troca de centenas de prisioneiros palestinos e a retirada das tropas israelenses.

Até agora, 19 reféns israelenses foram devolvidos, além de cinco tailandeses, entregues em uma libertação não programada. O Hamas disse que 25 dos 33 reféns que devem ser libertados na primeira fase estão vivos.

"Israel tem como meta antecipar a libertação dos reféns da primeira fase, certamente os vivos", disse ele à emissora pública Kan.

(Reportagem de Maayan Lubell)