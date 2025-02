Israel deixará tropas em 5 locais no Líbano após prazo de 3ª-feira, diz porta-voz militar

Por Maya Gebeily e Maayan Lubell

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - Israel manterá tropas em vários postos no sul do Líbano após o prazo de 18 de fevereiro para que se retirassem, disse um porta-voz militar nesta segunda-feira, enquanto os líderes israelenses procuravam tranquilizar os moradores do norte de que poderiam voltar para casa em segurança.

Segundo um acordo de trégua intermediado por Washington em novembro, as tropas israelenses tinham 60 dias para se retirar do sul do Líbano, onde realizaram uma ofensiva terrestre contra os combatentes do grupo armado libanês Hezbollah desde o início de outubro.

Esse prazo foi prorrogado até 18 de fevereiro, mas as autoridades israelenses e libanesas, bem como os diplomatas estrangeiros, previram que os militares manteriam algumas tropas em partes do lado libanês da fronteira.

"Precisamos permanecer nesses pontos no momento para defender os cidadãos israelenses, para garantir que esse processo seja concluído e, por fim, entregá-lo às Forças Armadas libanesas", disse o porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, em uma reunião com repórteres, acrescentando que a medida estava de acordo com o mecanismo do cessar-fogo.

Ele afirmou que os locais são próximos a comunidades israelenses ou ocupam pontos estratégicos com vista para cidades israelenses como Metula, no ponto mais ao norte de Israel.

"Basicamente, a situação de segurança é muito, muito complexa", disse ele.

Uma autoridade libanesa e dois diplomatas estrangeiros disseram que as tropas israelenses provavelmente deixariam os vilarejos no sul do Líbano, mas permaneceriam em pontos de observação para tranquilizar os residentes do norte de Israel, que devem voltar para casa em 1º de março.

Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas do norte de Israel pelos disparos de foguetes do Hezbollah e mais de um milhão de pessoas no Líbano fugiram dos ataques aéreos israelenses no conflito bélico que durou um ano e que ocorreu paralelamente à guerra de Gaza.

Os combates terminaram no final de novembro com uma trégua que ordenou a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano, a saída dos combatentes e das armas do Hezbollah e a mobilização das tropas libanesas.

O acordo de cessar-fogo estipula que somente as "forças militares e de segurança oficiais" no Líbano podem portar armas e que o governo libanês deve impedir qualquer transferência de armas ou material relacionado a grupos armados não estatais.

(Reportagem adicional de James Mackenzie)