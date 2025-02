ING: PIB do Japão no 4º trimestre pode fazer BoJ antecipar alta dos juros de julho para maio

O crescimento de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão no quarto trimestre de 2024 (em leitura preliminar), acima do esperado por analistas, poderá fazer o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) antecipar para maio uma nova alta nos juros, avalia o ING, em relatório divulgado há pouco.

"As condições de crescimento e inflação apontam para uma ação de taxa mais rápida do que o esperado pelo BoJ. A dinâmica atual de precificação do mercado sugere um aumento da taxa em julho, mas acreditamos que o BoJ possa agir já em maio", afirma o relatório.

O principal risco para a economia do Japão é a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Tarifas recíprocas mais duras do que o esperado sobre os produtos japoneses poderiam complicar a perspectiva de crescimento do BoJ", segundo o ING.