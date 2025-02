Indígena isolado voltou à floresta um dia após interagir com ribeirinhos

Do UOL, em São Paulo

Um indígena isolado voltou para a floresta um dia depois de ter sido gravado interagindo com membros de um povoado ribeirinho no Amazonas.

O que aconteceu

Aparição do jovem aconteceu na comunidade de Bela Rosa, às margens do rio Purus, na quarta-feira (12). Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o indígena com galhos sob os braços, mexendo em alguns gravetos e segurando um isqueiro.

Ele tenta se comunicar em uma língua que não é compreendida pelos que estão no local. A suspeita da Fundação Nacional dos Povos Indígenas é de que o jovem estivesse falando Kawahiva.

Funai foi até o local e acompanhou o jovem até uma base de proteção para "assegurar o seu isolamento sanitário". Contatos como o gravado na última quarta-feira (17) podem ser danosos aos indígenas isolados, que não costumam ter as mesmas defesas imunológicas que a população não-isolada.

O indígena voltou à floresta na quinta-feira (13), um dia depois de chegar ao povoado, informou a Funai. O órgão não explicou de qual etnia seria o jovem, mas disse que o local onde ele apareceu fica próximo à Terra Indígena Mamoriá Grande.

Plano de contingência após a exposição foi ativado pela fundação. Segundo a Funai, a situação epidemiológica dos moradores que tiveram contato com o indígena será acompanhada. Insumos médicos foram enviados ao local e equipes vão fazer o monitoramento dos povos isolados por tempo indeterminado.