Ibovespa fecha em alta e renova máximas do ano, orbitando 129 mil pontos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, renovando máximas do ano e flertando com os 129 mil pontos, em movimento endossado pelo alívio nas taxas dos contratos DI, com as ações do Magazine Luiza entre os destaques positivos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,26%, a 128.552,13 pontos, tendo marcado 129.534,45 pontos na máxima e 128.229,39 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somou R$18,66 bilhões, em pregão marcado pela ausência do referencial de Wall Steet em razão de feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa superou três regiões importantes de resistência no último pregão, com isso, o mercado está livre para mais um movimento de alta com próximos objetivos em 130.900 e 137.469 pontos -- máxima histórica.

"Do lado da baixa, o índice encontra suporte em 123.700 pontos", afirmaram no relatório Diário do Grafista, acrescentando que, se recuar abaixo desse patamar, o movimento de realização de lucros ganhará impulso.

No mercado de DIs, as taxas fecharam a segunda-feira em baixa firme após dados do Banco Central mostrarem queda da atividade em dezembro, em mais um indício de desaceleração da economia brasileira.

DESTAQUES

- MAGAZINE LUIZA ON avançou 7,86%, em pregão de modo geral mais positivo para ações sensíveis a juros, dado o declínio nas taxas dos DIs. O índice do setor de consumo fechou em alta de 0,94%.

- RAÍZEN PN subiu 4,52%, distanciando-se da mínima mais cedo, quando caiu mais de 7%, após reportar na sexta-feira prejuízo líquido de R$2,57 bilhões no terceiro trimestre da safra 2024/25 (outubro/dezembro).

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,2%, em dia positivo para o setor como um todo. BRADESCO PN avançou 0,16%, BANCO DO BRASIL ON teve elevação de 1,43% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhou 0,19%.

- PETROBRAS PN encerrou com acréscimo de 0,61%, ajudada pela alta do petróleo no exterior. A CEO da estatal, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira que a companhia pretende contratar mais 44 embarcações até 2026 e "muito mais" até 2029.

- VALE ON cedeu 0,54%, enfraquecida pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange fechou o dia com declínio de 0,92%.

- JBS ON recuou 2,77%, em dia negativo para exportadoras, mesmo com a leve alta do dólar ante o real. WEG ON perdeu 2,51% e SUZANO ON encerrou o dia com declínio de 1,77%.

- BB SEGURIDADE ON caiu 2,26% antes da divulgação do balanço nesta segunda-feira, após o fechamento. Com base em dados de dezembro da Susesp, o Safra previu que a empresa deve mostrar lucro de cerca de R$2,17 bilhões no quarto trimestre.

- MÉLIUZ ON, que não faz parte do Ibovespa, desabou 14,50%, após o banco BV decidir não exercer a opção de compra das ações da empresa. Também houve ajustes no acordo comercial entre ambos e foram atualizadas as diretrizes de 2025.

- SERENA ON, que também não faz parte do Ibovespa, caiu 1,13%, após quatro altas seguidas e um começo mais positivo no dia. A companhia divulgou que ela e seus principais acionistas têm sido abordados com maior frequência por investidores.