IBC-Br sem ajuste sobe 3,8% em 2024 ante 2023, afirma Banco Central

A economia brasileira cresceu 3,8% em 2024 na comparação com o ano anterior, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta segunda-feira, 17.

O indicador subiu 0,02% no trimestre móvel encerrado em dezembro, na comparação com os três meses anteriores, considerando a série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, o IBC-Br teve expansão de 4,42% no trimestre até dezembro frente ao mesmo período de 2023.

A economia do País recuou 0,73% em dezembro na comparação com novembro, segundo o IBC-Br com ajuste sazonal. A queda foi mais intensa que a apontada pela mediana das previsões colhidas pela pesquisa Projeções Broadcast (-0,4%). As estimativas iam de -1,3% a 0,00%.

A leitura do IBC-Br em dezembro foi a maior para o mês na série histórica com ajuste sazonal (152,3 pontos). A leitura de novembro foi de 153,5 pontos após revisão. Na divulgação original, havia sido de 154,2 pontos. Com os ajustes promovidos pelo Banco Central, foram alteradas as variações mensais de novembro (0,10% para 0,16%), outubro (0,09% para -0,34%) e setembro (0,73% para 0,62%). Revisões na série com ajuste sazonal são comuns.

Na comparação com dezembro de 2023, o IBC-Br cresceu 2,36% na série sem ajuste sazonal, abaixo da mediana das estimativas (3,4%). O índice chegou aos 148,5 pontos, depois de ter registrado o maior nível para meses de novembro na série histórica (150,7 pontos). O dado de novembro, porém, foi revisado para 150,5 pontos.