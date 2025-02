Homem atirou em israelenses na Flórida pensando que vítimas eram palestinos, diz polícia

WASHINGTON (Reuters) - Um homem da Flórida foi preso e acusado de tentativa de homicídio depois de atirar em um veículo com dois homens que ele pensava serem palestinos, mas que eram visitantes israelenses, disseram autoridades locais e notícias da mídia.

O site do Miami-Dade County Corrections diz que o suspeito, Mordechai Brafman, de 27 anos, foi acusado de dupla tentativa de homicídio e preso no domingo pelos disparos de sábado.

Um oficial da polícia confirmou notícias anteriores da mídia local de que Brafman disse às autoridades ter avistado duas pessoas que pensou serem palestinas enquanto dirigia sua caminhonete em Miami Beach, parou o veículo, atirou e as matou.

As vítimas, porém, sobreviveram. Uma delas levou um tiro no ombro e a outra foi ferida no antebraço. Segundo a polícia, eles eram visitantes israelenses e não palestinos.

Um representante ou advogado de Brafman não pôde ser identificado imediatamente pela Reuters.

Defensores dos direitos humanos afirmam que houve um aumento do ódio contra muçulmanos, palestinos e judeus nos Estados Unidos desde o início da guerra de Israel em Gaza, após um ataque do grupo militante palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

(Reportagem por Kanishka Singh in Washington)