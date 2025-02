Grécia construirá porto de fuga em Santorini em meio a terremotos, diz ministro

ATENAS (Reuters) - A Grécia construirá, em breve, um porto de fuga na ilha de Santorini para facilitar a retirada segura de pessoas no caso de um terremoto de grandes proporções atingir o popular destino turístico, disse um ministro grego nesta segunda-feira.

Santorini, uma ilha vulcânica no Mar Egeu, está sendo atingida por dezenas de milhares de terremotos moderados desde o final de janeiro, forçando milhares de pessoas a deixarem a ilha e levando autoridades a proibirem atividades de construção e a fechar escolas e ilhas próximas.

Não foram relatados grandes danos, mas cientistas disseram que essa atividade sísmica não tem precedentes, mesmo em um país propenso a terremotos como a Grécia, e não descartaram a possibilidade de tremores maiores.

Eles identificaram o principal porto de balsas ao pé de uma encosta íngreme e outros locais em Santorini como pontos vulneráveis, embora não tenham dito que não possam ser usados em uma situação de emergência.

O ministro da Proteção Civil, Vassilis Kikilias, disse que a Grécia construirá um porto para a atracação segura de balsas de passageiros até que uma nova infraestrutura portuária seja instalada.

"Juntamente com o novo porto em Santorini, que está sendo preparado, foi tomada a decisão de criar um porto de fuga na parte da ilha onde as balsas de passageiros poderiam atracar em caso de emergência", disse o ministro em entrevista à emissora grega ANT1.

Embora os tremores tenham diminuído no fim de semana, as autoridades locais estenderam as medidas de emergência pela terceira semana neste domingo, e reiteraram os pedidos para que as pessoas se afastem das áreas costeiras e das encostas íngremes propensas a deslizamentos de terra.

(Reportagem de Angeliki Koutantou)