Gilberto Xandó deixa a presidência da JBS Brasil e assume Wild Fork North America

São Paulo, 17 - Gilberto Xandó anunciou, em publicação no LinkedIn, que deixará a presidência da JBS Brasil para assumir a liderança da Wild Fork North America, braço da JBS focado na comercialização de proteínas congeladas. Com a saída de Xandó, a presidência da JBS Brasil passará a ser acumulada por Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, segundo fonte.A mudança de operação é parte de uma nova fase de Xandó dentro do grupo, com a responsabilidade de conduzir a expansão da marca nos Estados Unidos, Canadá e México. "Após três anos à frente da JBS Brasil, chegou o momento de encarar um novo desafio dentro do grupo", declarou Xandó na publicação no LinkedIn. Ele destacou os "resultados extraordinários" obtidos no período e agradeceu à equipe da JBS Brasil.A Wild Fork se destaca por combinar e-commerce e lojas físicas, oferecendo cortes de carne bovina, suína, aves, frutos do mar e produtos prontos para consumo, em um modelo semelhante ao da Swift no Brasil. A empresa foca em conveniência, com produtos ultracongelados. "Com uma equipe talentosa e um modelo de negócio diferenciado, continuamos com a missão de proporcionar conveniência e qualidade a mais pessoas ao redor do mundo", afirmou Xandó.