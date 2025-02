Garoto amassa borboleta, injeta liquido extraído na perna e morre na Bahia

Do UOL, em São Paulo

Um adolescente de 14 anos morreu na última quinta-feira (13) após ficar uma semana hospitalizado no interior da Bahia. Antes de morrer, ele contou que havia injetado no corpo o conteúdo de uma borboleta amassada.

O que aconteceu

Jovem pode ter injetado o material no próprio corpo após desafio na internet, indicam investigações. O caso ocorreu em Planalto (BA). Após ficar hospitalizado na cidade, Davi Nunes Moreira, 14, foi transferido ao Hospital Geral de Vitória da Conquista (BA), onde faleceu.

Adolescente morreu em decorrência de uma infecção generalizada. "Os laudos periciais irão esclarecer a causa da morte", diz a Polícia Civil por meio de nota enviada ao UOL. O corpo de Davi foi enterrado nesta sexta-feira (14).

Família encontrou seringa na cama do menino, escondida embaixo do travesseiro. Ainda segundo a família, Davi passou a mancar após o episódio e vomitou antes de ser hospitalizado. Ele teria dito que injetou o conteúdo de uma borboleta amassada no próprio corpo antes de ser internado.