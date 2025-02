Controle para celular promete transformar aparelho em videogame portátil

Quem gosta de jogar online pode pode nos controles para celular bons aliados. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo com boas avaliações: o GameSir G8 Galileo.

O acessório tem botões parecido com os dos principais consoles de videogame. Confira informações sobre o controle e o que diz quem comprou:

O que diz a GameSir sobre o produto?

Design ergonômico que facilita na jogabilidade e evita o desconforto;

Comporta celulares de até 185mm ;

; Conecta via fio USB-C;

Compatível com iPhones 15 e telefones com Android;

Possui entrada para carregamento do celular e para fones de ouvido;

Sensores de efeito Hall: oferecem controle 360°, além de suavidade e capacidade de resposta;

Acompanha diferentes tamanhos de thumbsticks (alavancas) magnéticos para dar mais conforto durante os jogos;

Suporta jogos como Fortnite, Diablo Immortal, Genshin Impact, Resident Evil 4, COD Mobile, Minecraft e entre outros.

O que diz quem comprou?

O controle externo tem mais de 2 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, o dispositivo possui uma ótima conectividade e rápida resposta aos comandos.

Controle incrível, estou usando no iPhone 15 Pro Max e o encaixe é perfeito, um conforto para jogar por um bom tempo. Bruno

Excelente produto, talvez o melhor da GameSir. Dá para jogar muita coisa, transforma o celular em um videogame portátil. Vanderson Felipe

Dei de presente para meu marido e ele adorou. A conectividade é ótima, resposta imediata aos comandos, fácil jogabilidade e muito intuitivo. Com certeza um dos presentes que ele mais gostou. Vem muito bem embalado, chegou antes do prazo e é bem bonitão. Bárbara

Ótimo controle, com uma boa pegada. Gostei bastante dos botões, que respondem muito bem, ainda mais por ser USB-C, onde não tem problemas com delay. Software bem completo, onde podemos mapear os botões caso o jogo não dê suporte ao controle nativamente. Valeu muito a pena! Wagner

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores ficaram insatisfeitos com a conectividade e funcionamento do controle. Confira os comentários avaliativos:

Comprei um recentemente, controle de excelente qualidade, porém não funcionou no meu smartphone Samsung A9. Testei em outros modelos para saber se o controle veio com defeito, porém funcionou perfeitamente. Não sei se tenho que mudar alguma configuração do smartphone, já enviei e-mail para GameSir, mas ainda sem resposta. Leandro

É um controle muito bom, mas não é muito indicado para jogos de luta, devido ao posicionamento dos botões. Funcionou com o Steam Link, mas não é todo o jogo que é compatível. É compatível com Samsung M23 5G. Dá para carregar o celular enquanto joga e o principal motivo para eu escolher esse modelo é por causa da entrada de Fone P2, o que não encontrei em outros controles. Adalton Soares de Oliveira

Recebi o meu G8 há pouco menos de duas semanas, mas ele veio com um problema em que o gatilho LB não funciona e nem a entrada para carregar o celular. Bianca Rodrigues

Eu conectei com meu celular, fiz a calibração dos botões conforme o manual me instruiu, fiz a atualização de firmware, testei alguns jogos e desconectei o controle. Em outro momento, fui conectar o controle novamente, e já não estava mais funcionando. Não ligava e não dava nenhum sinal de vida, absolutamente nada. Ryan Oliveira

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.