Fusões batem recorde no setor elétrico em 2024

As fusões e aquisições no setor elétrico bateram recorde em volume no ano passado, aquecidas pela descarbonização, segurança energética e, principalmente, pela necessidade das empresas se adaptarem à nova realidade de atendimento ao consumidor. De acordo com levantamento inédito da KPMG, as companhias de energia elétrica realizaram ao longo do ano 72 operações de fusões e aquisições, um aumento de 41% ante o mesmo período de 2023, quando houve 51 operações.

Esse resultado é o maior dos últimos 30 anos, disse ao Estadão/Broadcast a sócia da KPMG, Franceli Jodas, prevendo que neste ano não será diferente, já que há uma tendência de consolidação do setor. "As empresas estão em um momento de renovação de seus portfólios. Então acho que daqui pra frente a tendência será essa", avalia.

Segundo ela, o ano passado foi marcado por movimentações domésticas no setor de energia - 50 operações foram realizadas entre empresas brasileiras. Doze transações tiveram empresas estrangeiras comprando companhias brasileiras. "Há muitas empresas se posicionando exclusivamente em energias renováveis."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.