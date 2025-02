França julgará um cirurgião por agredir ou estuprar 299 vítimas, a maioria crianças

Um ex-cirurgião será apresentado à Justiça francesa no final de fevereiro por estuprar ou agredir sexualmente quase 300 pacientes em vinte e cinco anos, a maioria menores de idade e muitos sob anestesia.

O julgamento de quatro meses de Joël Le Scouarnec, de 74 anos, começará em 24 de fevereiro, dois meses após o fim de outro julgamento "fora do comum" que chocou a França e o mundo: dos estupros em série de Gisèle Pelicot.

Mas, diferentemente do julgamento, que condenou 51 homens, incluindo o ex-marido da vítima Dominique Pelicot, o tribunal de Vannes, no oeste da França, terá um réu enfrentando 299 vítimas.

O cirurgião é acusado de violência sexual entre 1989 e 2014, período em que trabalhou em dez estabelecimentos no oeste da França. Segundo a investigação, as agressões ocorreram quando as vítimas estavam adormecidas ou acordando.

"De uma forma bastante geral, Le Scouarnec reconheceu seu envolvimento em muitos atos" e também suas "estratégias de ocultação", disse o promotor de Lorient, Stéphane Kellenberger, após o encerramento da instrução.

No total, ele enfrenta 111 acusações de estupro e 189 de agressão sexual, agravadas pelo fato de que ele abusou de sua posição como médico e que as vítimas geralmente tinham menos de 15 anos (256 das 299).

A idade média das vítimas era de 11 anos, mas entre os muitos crimes atribuídos ao médico estão o estupro de um bebê de um ano e a agressão sexual de uma paciente de 70 anos.

Joël Le Scouarnec, que já está preso por crimes semelhantes, pode ser condenado à pena máxima de 20 anos de prisão, já que a lei francesa não permite o acúmulo de penas.

- Perucas, fraldas e bonecas -

O homem, que em seus escritos se descreve como um "pedófilo" perseguido pela sociedade, documentou todas as suas práticas, incluindo escatofilia, zoofilia, uso de perucas, fraldas e bonecas como brinquedos sexuais.

No entanto, os especialistas não detectaram nenhuma patologia psiquiátrica.

O cirurgião também registrou meticulosamente os nomes de suas vítimas em cadernos, juntamente com relatos dos abusos que ele infligia secretamente a elas, às vezes até mesmo na mesa de operação.

Esse costume permitiu que os investigadores rastreassem seu histórico de agressão.

Em 2017, a denúncia de uma vizinha de seis anos, que ele havia agredido e estuprado em Jonzac, no oeste da França, lançou luz sobre seus crimes.

Em sua casa em Jonzac, onde vivia como um eremita com suas dezenas de bonecas, agentes apreenderam mais de 300.000 imagens de pedófilos, além de milhares de páginas de listas e diários em seu computador.

A investigação sobre o estupro de sua vizinha também levou à descoberta do estupro de uma de suas sobrinhas, além de violência sexual contra outra sobrinha e uma jovem paciente na década de 1990.

Por esses atos, ele foi condenado a 15 anos de prisão em dezembro de 2020.

- "Dar explicações" -

Mas não foi sua primeira condenação. O médico foi condenado no final de 2005 a quatro meses de prisão, com suspensão da pena, por baixar pornografia infantil na internet, após uma denúncia do FBI na França.

Isso não o impediu de exercer a medicina em vários hospitais, embora alguns dos seus superiores e o conselho de medicina tivessem sido informados da sentença.

Em 2023, a associação de proteção à criança La Voix de l'Enfant, parte civil no processo, apresentou uma queixa contra as autoridades judiciais e o Ministério da Saúde por "colocar em risco a vida de outras pessoas".

O advogado de Le Scouarnec, Thibault Kurzawa, disse à AFP que seu cliente "quer se defender e dar explicações".

"Ele precisa se expressar", acrescentou.

