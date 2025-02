Fazenda projeta crescimentos do PIB de 3,5% em 2024 e de 2,3% em 2025, afirma Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 17, que a pasta projeta um crescimento de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 e de 2,3% em 2025. "Estamos percebendo uma desaceleração da economia, Caged no fim do ano tem apontado para isso", afirmou durante participação no painel "Visão do Setor Público para 2025", em evento "Plano de Voo 2025", organizado pela Amcham Brasil.

Durigan relembrou que a Fazenda teve que liderar com "muita quebra de projeções e muita superação de expectativa" nos últimos dois anos. Enquanto a pasta tinha projeção de crescimento de 0,8% em 2023, a economia cresceu 3,8%. Já as primeiras expectativas para 2024 eram de crescimento inferior a 2%, quando a tendência atual é de crescimento de 3,5%, aponta.

A expectativa de Durigan é de que o setor de agricultura seja o maior responsável pelo crescimento econômico em 2025. Já os setores de indústria e serviços também devem ter alta relevante, ainda que em nível inferior ao visto em 2024.

Em termos de balança comercial, a exportação deve ser puxada pelo agro. Já a importação deve ficar em nível menor do que em 2024, em razão do desaquecimento econômico.

Já os gastos públicos em 2025 tendem a ter uma trajetória de crescimento menor, em relação ao PIB, do que nos últimos anos.

O secretário destaca ainda que a política monetária será um "desafio importante" para o crescimento econômico do País.