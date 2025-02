Família de Schumacher recorre da sentença em caso de chantagem

A família de Michael Schumacher recorreu nesta segunda-feira (17) da sentença de um dos réus em um caso de chantagem, ao considerá-la "muito branda".

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 não é visto em público desde seu acidente no final de 2013 na estação de esqui de Meribel, na França, que lhe causou uma lesão cerebral grave.

No dia 12 de fevereiro, um tribunal alemão considerou um homem de 53 anos e seu filho culpados de tentar chantagear a família de Michael Schumacher, ameaçando publicar fotos e vídeos do ex-piloto se eles não recebessem US$ 15,5 milhões (cerca de R$ 88,5 milhões pela cotação atual).

O pai, identificado como Yilmaz T., foi condenado a três anos de prisão. Seu filho Daniel L., de 30 anos, foi condenado a seis meses de prisão com pena suspensa.

Além dos dois réus, um terceiro homem, que trabalhou como segurança para a família Schumacher até março de 2021, foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por "ajudar e instigar" a trama. O recurso da família Schumacher é direcionado a este último.

O segurança está na origem das imagens e vídeos enquanto trabalhava para a família.

Os promotores dizem que ele vendeu o material por uma quantia de cinco dígitos e estão exigindo que sofra uma sentença de quatro anos de prisão.

Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, a esposa de Schumacher, Corinna, disse que recorreram de uma sentença que "consideraram muito branda", ao mesmo tempo em que chamou o segurança de "mentor" da trama.

Schumacher sofreu um ferimento grave na cabeça e passou mais de seis meses em coma induzido e desde então ele vem recebendo tratamento em casa, na Suíça.

