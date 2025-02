É falso que vídeo mostre Lula e Janja sendo vaiados na Bahia em 2025

Do UOL, no Rio

É falso que um vídeo mostre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, sendo vaiados na Bahia no dia 9 de fevereiro de 2025.

Posts nas redes sociais usam imagens de junho de 2023 com legenda enganosa.

O que diz o post

A publicação usa o recorte de uma edição de junho de 2023 do programa "Os pingos nos Is", da Jovem Pan, com a seguinte legenda: "Lula e Janja são vaiados na Bahia 09/2/25". No vídeo, uma plateia aparece vaiando e chamando Lula de ladrão, mas o presidente não aparece nas imagens neste momento.

Por que é falso

Programa da Jovem Pan de junho de 2023. Por uma busca no Google pelas referências de notícias sobre o recorte do programa usado no post desinformativo é possível identificar que o vídeo foi recortado da edição do dia 6 de junho de 2023 do programa "Os Pingos nos Is". O trecho recortado é a partir do momento 1:28:40. Confira abaixo:

Lula foi chamado de "ladrão" em evento na Bahia. É possível identificar que o vídeo que mostra o presidente Lula sendo chamado de "ladrão" foi gravado do lado de fora do Bahia Farm Show (confira aqui) em 6 de junho de 2023.

O presidente não estava presente no momento. Conteúdo similar já foi verificado pelo Projeto Comprova —coalizão de checagem do qual o UOL Confere faz parte (leia aqui). Segundo matéria da Folha de S. Paulo, o protesto de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o petista aconteceu do lado de fora da feira agropecuária. Os manifestantes não chegaram a ver o presidente Lula (aqui).

Viralização. No Instagram, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava mais 2.500 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por AFP.

