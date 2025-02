Europa busca estratégia unificada para a Ucrânia

Líderes europeus se reuniram em Paris para discutir uma estratégia unificada em relação à Ucrânia, em meio a preocupações com a postura dos EUA e a possibilidade de negociações diretas entre Washington e Moscou. O encontro de emergência foi convocado após sinais de que o governo Trump pode buscar um acordo de paz sem a participação europeia ou ucraniana.

Reino Unido e Suécia consideram envio de força de paz: Ambos os países manifestaram disposição em enviar tropas para uma força de paz, caso haja um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. A ideia será debatida, mas enfrenta resistência, como da Espanha.

Temores europeus: A principal preocupação é que os EUA retirem tropas da Europa, deixando o continente vulnerável. Há receios de que Trump feche um acordo com Putin sem considerar os interesses ucranianos e europeus.

Divisões: Nem todos os países foram convidados para a reunião em Paris, o que gerou críticas e preocupações sobre a unidade da União Europeia.

EUA e Rússia negociam: Paralelamente, representantes dos EUA e da Rússia se encontrarão na Arábia Saudita para discutir o futuro da guerra. A Ucrânia já afirmou que não reconhecerá acordos firmados sem sua participação.

"Fuga de cérebros" brasileira aumenta nos EUA

A emigração de brasileiros altamente qualificados para os Estados Unidos atingiu níveis recordes em 2024. Apesar do aumento nas deportações, a emissão de vistos EB-1 e EB-2 para profissionais com habilidades extraordinárias e alta qualificação cresceu significativamente, mostra uma reportagem da BBC News.

Crescimento exponencial: Nos primeiros oito meses de 2024, foram emitidos 2.142 vistos EB-1 e EB-2, um aumento de 58% em relação ao mesmo período de 2023.

Atração de talentos: Os vistos EB-1 e EB-2 são utilizados para atrair talentos em diversas áreas, como pesquisadores, professores, engenheiros e profissionais de tecnologia.

Oportunidades e qualidade de vida: Muitos brasileiros buscam nos EUA melhores oportunidades de carreira, salários mais altos, segurança e educação de qualidade para suas famílias.

Processo seletivo: A obtenção desses vistos não é simples nem barata, podendo custar cerca de US$ 30 mil. Os critérios são rigorosos, exigindo alta qualificação e reconhecimento na área de atuação.

Impacto no Brasil: A "fuga de cérebros" intensifica a pressão sobre o Brasil, com a perda de talentos e a redução na produção científica.

Papa Francisco internado: quadro de saúde inspira cuidados

O papa Francisco foi internado com um quadro de infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou a uma alteração no tratamento e a um prognóstico de internação prolongada. O Vaticano classificou a situação como "um quadro clínico complexo".

Infecção e tratamento: Exames detectaram uma infecção causada por múltiplos microorganismos, como bactérias, vírus ou fungos, nas vias respiratórias do papa. O tratamento foi modificado para lidar com essa condição.

Estado de saúde: Apesar do quadro complexo, o papa "dormiu bem, passou uma noite tranquila" e está "de bom humor", segundo o Vaticano.

Agenda cancelada: A audiência semanal do papa, que seria realizada na quarta-feira, foi cancelada devido à hospitalização.

Preocupações: A hospitalização reacendeu dúvidas sobre a saúde do papa, especialmente considerando a proximidade do Jubileu de 2025.

Histórico: Francisco já apresentava problemas de saúde, incluindo bronquite, dores nos joelhos e no quadril, e passou por uma remoção parcial de um pulmão na juventude.

Argentina investigará Milei por promoção de criptomoeda

A Justiça argentina vai investigar se o presidente Javier Milei cometeu crimes ao promover uma criptomoeda que colapsou logo após o lançamento. A oposição pede o impeachment do presidente, que nega irregularidades.

Denúncia: Milei é acusado de associação criminosa, fraude e violação dos deveres de funcionário público ao promover a criptomoeda $LIBRA em suas redes sociais.

Valorização e colapso: Após a divulgação de Milei, a cotação da criptomoeda disparou e, em seguida, entrou em colapso, causando prejuízos a investidores.

Investigação: A Justiça Federal designou um juiz e um promotor para o caso. O governo também anunciou uma investigação interna para apurar se houve conduta imprópria por parte de membros do governo.

Oposição: Parlamentares da oposição anunciaram que promoverão o impeachment de Milei no Congresso.

Defesa: Milei apagou a publicação e afirmou que não tinha conhecimento dos detalhes do projeto. O governo nega irregularidades e promete investigar o caso.