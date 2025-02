Encomendas que superam R$ 23 bi estão aquecendo a indústria naval, diz presidente da Transpetro

O presidente da Transpetro, Sergio Bacci, afirmou nesta segunda-feira, 17, que as encomendas da subsidiária de transporte da Petrobras já superam R$ 23 bilhões, gerando uma "demanda perene" e aquecendo a indústria naval brasileira. Em discurso na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Bacci defendeu a retomada dos investimentos na área e destacou tratar-se de uma promessa de mandato de Lula.

"Desde que Lula assumiu o 3º mandato, começamos a retomada da indústria naval. As encomendas da Transpetro superam R$ 23 bilhões, aquecendo a indústria naval. Vamos licitar 13 navios até o ano que vem, criando uma demanda perene, que é fundamental para a sustentação dessa indústria", disse Bacci.

As afirmações foram feitas em evento no Terminal da Baía de Ilha Grande (Tebig), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Além de uma feira do setor, a Petrobras vai lançar uma segunda licitação para incrementar a frota da Transpetro, além de assinar protocolos de intenção para o reaproveitamento de plataformas da Petrobras em fase de desmobilização.

Bacci defendeu que esse movimento de indução de crescimento da indústria, por meio de regulação e mecanismos de financiamento não é uma "jabuticaba", ou seja, um movimento exclusivamente brasileiro. "Vários países têm política para a indústria naval", disse, ao destacar, por exemplo, a reativação do Fundo de Marinha Mercante e a política de conteúdo local, com porcentual mínimo de 40%.

Ao citar o Fundo de Marinha Mercante, Bacci disse que, em 2024, foram 430 projetos orçados em R$ 30 bilhões.