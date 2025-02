Emissão humana de gases do efeito estufa é causa do aquecimento global

Jornalista norte-americano mente ao negar a relação do dióxido de carbono (CO²) com o aumento da temperatura na Terra. É fato que a concentração total do gás na atmosfera é de menos de 1%, mas estudos científicos e especialistas atestam que o aumento da emissão do componente químico e de outros gases de efeito estufa ao longo dos anos tem sido o principal responsável pelo aquecimento global.

Conteúdo investigado: Vídeo em que o jornalista norte-americano Alex Newman alega que a crise climática seria uma farsa inventada para controlar as vidas das pessoas. Na ocasião, ele afirma que o dióxido de carbono (CO²) não polui o meio ambiente e não tem ligação com o aquecimento global.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: É falso que o dióxido de carbono não tenha relação com o aquecimento global. Segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a elevação da temperatura na superfície global é causada pelo ser humano por meio da emissão de gases de efeito estufa (GEE), principalmente CO² e metano (CH4). O documento ainda aponta que as concentrações atuais de CO² são mais altas do que em qualquer momento durante pelo menos os últimos dois milhões de anos.

Os GEE absorvem parte do calor do sol que irradia da superfície do planeta. A presença deles impede a perda excessiva de temperatura, o que viabiliza a vida na Terra. Esse fenômeno natural é chamado de efeito estufa. Porém, ao longo dos anos, o rápido aumento da concentração destes gases na atmosfera tem causado a elevação da temperatura do planeta, o que chamamos de aquecimento global.

O vídeo verificado pelo Comprova é de julho de 2023, mas voltou a circular nas redes sociais este ano. O clipe mostra um recorte da participação do jornalista Alex Newman em um evento realizado em Memphis, nos Estados Unidos. Na ocasião, ele defendeu que a concentração de CO² é muito pequena e não poderia ser responsável pelo aquecimento global. No entanto, há consenso na comunidade científica sobre o papel do CO² no aquecimento do planeta.

Segundo o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) Micael Amore Cecchini, a concentração total de CO² na atmosfera é de menos de 1%, mas não é a quantidade que importa.

"A concentração total de CO² na atmosfera é da ordem de 400 ppm (partes por milhão), o que quer dizer que, cada metro cúbico de ar realmente contém muito menos do que 1% de dióxido de carbono. Ainda assim, os dados e os milhares de estudos na literatura mostram que já é suficiente para causar aquecimento global. Que inclusive está sendo mais intenso do que o previsto anteriormente", explica.

O especialista ainda aponta que, considerando as características moleculares e seu tempo de permanência na atmosfera, é um gás altamente eficiente em gerar efeito estufa.

Uma análise feita por cientistas da agência espacial dos Estados Unidos (NASA) aponta que, em 2024, a temperatura média da superfície da Terra foi a mais quente já registrada. Os dados começaram a ser coletados em 1880. Os pesquisadores concluíram que o aquecimento do planeta nas últimas décadas é impulsionado pelo dióxido de carbono, metano e outros gases de efeito estufa.

O Comprova entrou em contato com o perfil que publicou o vídeo, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 17 de fevereiro, a publicação no X tinha 37,1 mil visualizações, mais de mil compartilhamentos e 3 mil curtidas.

Fontes que consultamos: O Comprova buscou no Google informações sobre o jornalista citado na publicação no X. A partir da pesquisa, foi possível identificar o histórico de atuação do profissional e sua relação com um meio de comunicação conhecido por propagar desinformação. Também foi consultado o professor do IAG-USP Micael Amore Cecchini, além de relatórios de entidades como ONU e pesquisas científicas sobre as mudanças climáticas.

Emissão de CO² é benéfica?

A comunidade científica reconhece que a alta concentração de dióxido de carbono ocasiona uma série de alterações climáticas. Por outro lado, o composto químico desempenha um papel fundamental na fotossíntese. "Algumas plantas se desenvolvem melhor quando o CO² aumenta. Mas, com o aquecimento global aumentando a frequência e a intensidade das secas, há uma degradação maior da vegetação", explica o professor Micael Amore.

Ele cita como exemplo a Amazônia que, no ano passado, sofreu muito com a seca. Entre 1º de setembro de 2023 e outubro de 2024, o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil (SGB) identificou que a Bacia do Rio Amazonas, composta também pelos afluentes Purus, Madeira, Solimões, Negro e Paraná do Careiro, apresentou os menores níveis de água desde o início das medições, em 1902.

Para o pesquisador Micael Amore, além da atenção com a saúde da Terra, o que preocupa é a capacidade de sobrevivência da vida humana diante de condições climáticas tão extremas. "O planeta continuará existindo mesmo com as temperaturas elevadas. O grande problema é a sobrevivência e a qualidade de vida humana que está sendo, e continuará a ser, afetada pelo aquecimento global", destaca.

Diferente do que afirma o jornalista Alex Newman, a redução de emissões de CO² pode sim contribuir para a diminuição do efeito estufa e, consequentemente, para a desaceleração das mudanças climáticas. É o que mostra o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Alex Newman e Epoch Times

O homem que aparece no vídeo investigado é o jornalista Alex Newman. Na ocasião, ele participava de um painel no FreedomFest, um evento que ocorreu de 12 a 15 de julho de 2023, na cidade de Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. No site do festival, Newman aparece como palestrante na mesa intitulada "A Guerra Global contra os Agricultores e a Pressão para comer Insetos".

O painel focava na divulgação e discussão sobre o documentário "No Farmers No Food: The Coming Food Crisis", lançado pelo grupo de mídia Epoch Times. O filme aborda uma teoria conspiratória de que a crise climática foi criada por líderes mundiais na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro. O propósito seria extinguir o trabalho dos agricultores e, assim, o governo poderia controlar o abastecimento alimentar no mundo.

Newman escreve para o The Epoch Times, um jornal que pertence ao conglomerado de mídia Epoch, fundado por sino-americanos nos anos 2000. Em seu site, a publicação se define como um veículo independente que nasceu da "necessidade de fornecer notícias para um povo imerso em censura na China". Presente em mais de 30 países, incluindo o Brasil, atualmente a mídia é conhecida pelo viés político de extrema-direita e por propagar desinformação.

Em 2019, o grupo foi banido do Facebook após uma investigação da NBC News revelar que o jornal investia dinheiro em anúncios favoráveis a Donald Trump. No Brasil, o The Epoch Times lançou, às vésperas das eleições de 2022, uma série intitulada "As Eleições do Fim do Mundo", que dava destaque para um suposto plano de implementação do comunismo no país, envolvendo partidos de esquerda e a China.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já mostrou que é enganoso que o CO² não tenha relação com o aquecimento global. Além disso, outra verificação recente demonstrou que é consenso científico que a ação humana causa as mudanças climáticas. Também já foi investigado vídeo que engana ao negar a importância da Amazônia na regulação do clima.

Notas da comunidade: Até a publicação desta verificação, não havia notas da comunidade publicadas junto ao post no X.

Este conteúdo foi investigado por Alma Preta, Terra e O Popular. A investigação foi verificada por Tribuna do Norte, Portal Norte, Agência Tatu, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e AFP. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 17 de fevereiro de 2025.