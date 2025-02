Durigan: debate de isenção do IR para salários de até R$ 5 mil não ocorrerá de forma afoita

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o debate de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil - que deve beneficiar mais de 10 milhões de pessoas - "tem de ser feito com cuidado, é um debate para o ano" e que não deve ser feito de maneira afoita. "É um debate que merece cuidado", disse Durigan, frisando que a proposta é "uma matéria de justiça, mais do que um elemento de discussão fiscal".

Ele considera que o ajuste fiscal realizado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva é "inteligente". Enquanto o déficit em 2023 foi superior a R$ 200 bilhões, em 2024 foi "muito baixo", em R$ 12 bilhões.

"Estamos fazendo ajuste fiscal importante, ao mesmo tempo em que mantemos economia em bom patamar", considerou o secretário-executivo.

Durigan reuniu ainda quatro pontos benéficos da reforma tributária: a redução do custo de transações das empresas, por meio da simplificação; a redução da guerra fiscal; a redução da sonegação; e maior transparência.

As declarações foram feitas em evento "Plano de Voo 2025", organizado pela Amcham Brasil.