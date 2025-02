Defensoria aponta 'crime impossível' e generalização de denúncias no 8/1

A DPU (Defensoria Pública da União) tem criticado decisões do STF e vê cenários de "crime impossível" em casos das 223 pessoas envolvidas no 8 de Janeiro que ainda defende.

O que aconteceu

Órgão atua na defesa de envolvidos desde o primeiro dia de prisões. 1.349 pessoas que foram detidas após as depredações na Praça dos Três Poderes já passaram por atendimento da DPU. O órgão público tem atribuição justamente de atuar na defesa de direitos básicos de cidadãos que não têm condições de bancar um advogado.

Maioria dos 223 representados pela DPU já foi denunciada. Responsável por coordenar a atuação da DPU no Supremo, o defensor público Gustavo Ribeiro acompanha os casos desde o primeiro dia e considera que as denúncias da Procuradoria-Geral da República têm sido "genéricas" e não consideram os diferentes grupos de pessoas que estavam na Praça do Três Poderes.

Defensor vê "crime impossível" para alguns manifestantes. Na avaliação de Ribeiro, seria impossível enquadrar algumas condutas como tentativa de golpe ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito pelo fato de que as pessoas ali não tinham poder, de fato, para derrubar as autoridades constituídas.

Defensoria é uma das instituições vistas como referência na defesa de Direitos Humanos no país. Órgão tem reverberado, de forma técnica, alguns argumentos citados por bolsonaristas e críticos da condução dos processos de 8 de Janeiro no STF.

Argumentos têm sido levados ao STF, mas até o momento DPU só conseguiu quatro absolvições. Apenas nos casos envolvendo pessoas em situação de rua denunciadas que a Corte optou pela absolvição. A defensoria ainda atuou para fechar 73 acordos de não persecução penal.

Assim, tal como visto nas outras ações penais em que se trata dos acontecimentos dos dias 8 e 9 de janeiro de 2023, a denúncia foi apresentada como um formulário, citando apenas os mesmos eventos genéricos sem indicar as condutas realizadas subjetivamente por cada acusado, de modo a meramente trocar seus nomes. Manifestação da DPU em uma das ações penais contra envolvidos do 8 de Janeiro

Como que pessoas sem nenhum tipo de poder poderiam derrubar as autoridades constituídas que nem estavam lá no dia? Como que isso poderia dar certo? Um crime para dar certo tem que ser exequível, o meio empregado tem que ser possível. Gustavo Ribeiro, coordenador da equipe da DPU que atua no STF

'Pobres e miseráveis'

DPU costuma atender população carente. Ribeiro aponta que "muitos pobres e miseráveis" estão sendo processados e que mesmo pessoas que não foram para Praça dos Três Poderes no dia estão recebendo condenações.

Vendedor de vassouras disse que visitava QG do Exército para rezar. Agustavo Gontijo Ferreira, 56, é morador de Vicente Pires, no entorno de Brasília, e trabalha como vendedor ambulante de rodos e vassouras. Evangélico, ele afirma que não estava acampado em frente ao quartel-general do Exército, mas visitava o local aos domingos para participar de cultos que eram realizados lá e, por isso, acabou preso no dia.

Ele foi denunciado por associação criminosa e incitação ao crime. Ao ser ouvido no processo, ele foi questionado sobre o culto, mas não foi apresentada nenhuma prova pelas autoridades de que ele ficou acampado no local outros dias ou de que teria participado de atos de depredação.

Em outubro do ano passado o STF condenou Ferreira à prestação de 225 horas de serviços comunitários e multa. Ambulante foi condenado a pagar uma multa equivalente a 20 dias do valor de meio salário mínimo da época dos fatos, além de pagar, em conjunto com os demais condenados, indenização de R$ 5 milhões. Também foi condenado a participar de um curso elaborado pelo MPF sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, e ficou proibido de acessar redes sociais.

Vendedor ambulante petista também foi denunciado. Elielson dos Santos, 48, foi detido no dia 9 de janeiro ao ir buscar os bonés e bandeiras que havia guardado na igreja do QG para vender. Ao buscar mais informações sobre ele, o MPF identificou que ele é filiado ao PT desde 2011 e que, em 2012, chegou a trabalhar na campanha de um candidato do partido à prefeitura de uma cidade no interior da Bahia. No sistema do TSE consta até hoje a filiação de Elielson ao partido.

Santos foi denunciado por incitação ao crime e associação criminosa. Segundo a defensoria, ele foi detido por engano e trabalhava como vendedor ambulante de bonés e bandeiras na rodovia próxima ao QG do Exército. Ele não estava no local no dia 8 e, segundo a defensoria, foi no dia 9 recolher material para vender que havia deixado guardado dois dias antes na igreja do quartel.

Ele acabou optando por fechar acordo de não-persecução-penal. Com a morte de sua companheira, assassinada em agosto de 2023, ele ficou sozinho com três filhos para criar, sendo um deles deficiente. Com isso, optou por fechar o acordo e seguir trabalhando como vendedor ambulante em semáforos.

Em novembro do ano passado, defensoria pediu que condições previstas no acordo fossem ajustadas à realidade de Santos. O ambulante foi cobrado pela Justiça por não conseguir cumprir as cláusulas do acordo, que preveem serviço comunitário, por exemplo. Em resposta ao STF, a DPU justificou que ele trabalha como ambulante em semáforos e precisa cuidar dos três filhos e pediu que o serviço comunitário fosse ajustado "às suas condições pessoais".

Em janeiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes analisou o pedido. Ele concordou com os argumentos apresentados e determinou que o juiz da Vara de Execuções Penais apresentasse alternativas para adequar o cumprimento da prestação de serviços comunitários à "condição social" de Santos. O vendedor foi então contatado pela vara e, em reunião no dia 13 de janeiro, explicou que havia sido despejado da casa onde morava e que estava vivendo da venda de pipoca e salgados na rua.

Diante da situação, a própria Vara de Execuções sugeriu ao STF a suspensão do serviço comunitário até que ele encontrasse uma casa para morar. A PGR se manifestou favorável à proposta, mas o pedido ainda não foi analisado por Moraes.