Como incluir doce de leite no pré-treino e evitar o ganho de peso?

Quem frequenta academia ou faz atividade regular sabe que é importante se atentar para o que consome antes de treinar. Geralmente, os carboidratos são ingeridos para dar energia. Mas além dos pré-treinos clássicos, como banana com aveia, um lanche ou suco, o doce de leite virou tendência.

"O doce de leite pode ser consumido antes do treino, principalmente para quem busca hipertrofia. O consumo de alimentos ou preparações ricas em carboidratos de rápida absorção favorecem a performance física", garante a nutricionista Jamile Tahim.

De acordo com a especialista, o ideal é ingerir uma colher (sopa) rasa, o que equivale a 20 g. Essa porção contém cerca de 60 calorias, 1,3 g de proteínas, 10 g de carboidratos e 1,4 g de gorduras totais.

Cuidado para não exagerar

O doce de leite é considerado um alimento com baixo valor nutritivo e rico em açúcar, o que pode se tornar ruim a longo prazo. Como ele é calórico, em excesso, contribui com o ganho de peso.

"Ele pode prejudicar o funcionamento do metabolismo, causar picos de insulina e gerar um efeito reverso durante ou após o treino, promovendo a queda do rendimento e a redução da performance tão desejada", explica a nutróloga Andrea Sampaio.

Itens ricos em açúcar também estão relacionados à menor capacidade antioxidante e aumento da atividade pró-inflamatória, alterações na microbiota intestinal e até nas papilas gustativas.

É por isso que o consumo do doce de leite antes da atividade física deve ser avaliado por um especialista. Segundo Tahim, existem outras fontes que fornecem um valor nutricional superior.

Como escolher o doce de leite

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Há diversas opções de doce de leite no mercado. O ideal é optar por aqueles que não tenham outros complementos, como chocolate.

Outra dica é observar a lista de ingredientes, que deve conter apenas leite e açúcar. Também existem opções sem açúcar, que são menos calóricas.

Além disso, o preparo em casa é recomendado pelos especialistas.

"De forma geral, o doce de leite caseiro pode ser considerado mais saudável do que o industrializado, por não conter tanto açúcar simples e outros componentes para conservação e sabor, como o xarope de glicose, conservantes e aromatizantes", destaca o nutrólogo e médico do esporte Carlos Alberto Werutsky.

Quem não deve consumir

O doce de leite não é recomendado para quem tem alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose. Além disso, o consumo não é indicado para quem tem diabetes e para crianças menores de dois anos.

As pessoas que têm síndrome do ovário policístico, resistência insulínica, esteatose hepática (gordura no fígado), síndrome metabólica, sobrepeso, obesidade e aumento do nível do colesterol devem evitar o consumo do doce de leite como pré-treino. Isso porque ele contribui com a piora do quadro devido à sua absorção rápida e a alta carga glicêmica. Andrea Sampaio, nutróloga

Como se vê, apesar de o doce de leite ser uma opção de alimentação pré-treino, há opções muito melhores para este fim.

Os especialistas recomendam que seja estimulado o consumo de alimentos que forneçam carboidratos, ou seja, possuem elevada carga energética, mas que também sejam fontes de outros nutrientes. Isso porque ajudarão a melhorar a capacidade funcional do organismo.

De forma geral, a quantidade ideal de ingestão de carboidratos no pré-treino oscila entre 30 g a 60 g ou até mais, dependendo da necessidade calórica diária, duração e intensidade do treino.

A recomendação é que o indivíduo converse com o nutricionista ou nutrólogo antes de começar a treinar e receba orientações sobre o que consumir e a quantidade indicada de forma individual.

*Com informações de reportagem publicada em 24/04/2023